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Super League: FC Thun gegen Basel live im Stream und Ticker

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Erste grosse Chance für die Thuner – können die Gäste reagieren?

18.04.2026, 19:3018.04.2026, 20:41
  • Am Samstag kommt es in der Stockhorn Arena zum Nachtragsspiel zwischen Thun und Basel. Der amtierende Meister aus Basel braucht dringend Punkte, um den Anschluss an das drittplatzierte Lugano nicht zu verlieren. Der Leader aus Thun kann seinen Vorsprung auf St. Gallen mit einem Sieg auf 14 Punkte ausbauen und bei dann noch fünf ausstehenden Partien den Meisterchampagner schon mal kaltstellen. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.
  • Das Spiel kann im Stream und Ticker bei watson live mitverfolgt werden. (car/sda)

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Ein Rentenvertrag im Jahr der 13. AHV für den besten Schweizer Skorer der Liga
Gibt es denn neben all den Erregungen in der «Causa Fischer» keine interessanten Transfer- und Vertragsnews mehr? Doch, gibt es. Luca Fazzini (31), der beste Schweizer Skorer der Liga, hat in Lugano einen Rentenvertrag bekommen.
Die Gewährsleute melden, Luganos Sportdirektor Yannick Steinmann bestätigt und dementiert nicht. Das kann nur bedeuten: Die gute Neuigkeit für alle, die Ambri im Tessin nicht mögen, ist wahr. Im Jahr, in dem zum ersten Mal die 13. AHV ausbezahlt wird, bekommt Luganos spektakulärster Schweizer Spieler einen Rentenvertrag. Captain Luca Fazzini, bester Skorer der Liga mit Schweizer Pass, hat sein Arbeitsverhältnis mit Lugano sage und schreibe bis 2032 verlängert.
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