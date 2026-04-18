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Erste grosse Chance für die Thuner – können die Gäste reagieren?
- Am Samstag kommt es in der Stockhorn Arena zum Nachtragsspiel zwischen Thun und Basel. Der amtierende Meister aus Basel braucht dringend Punkte, um den Anschluss an das drittplatzierte Lugano nicht zu verlieren. Der Leader aus Thun kann seinen Vorsprung auf St. Gallen mit einem Sieg auf 14 Punkte ausbauen und bei dann noch fünf ausstehenden Partien den Meisterchampagner schon mal kaltstellen. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.
- Das Spiel kann im Stream und Ticker bei watson live mitverfolgt werden. (car/sda)
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