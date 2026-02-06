freundlich
Olympia 2026: Die Eröffnungsfeier live aus dem San Siro in Mailand

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Im San Siro steigt die Olympia-Eröffnungsfeier – mit Yann Sommer am Mikrofon

06.02.2026, 19:1406.02.2026, 19:26
avatar
Yann Sommer am Mikrofon
Für SRF kommentiert Reto Müller die Eröffnungsfeier. Doch er ist nicht alleine: Mit ihm führt Yann Sommer durch den Abend. Der ehemalige Fussball-Nationaltorhüter kennt das San Siro als Stammgoalie von Inter Mailand bestens.

Am Mikrofon gibt Sommer sein Debüt. «Ich freue mich sehr auf meine Premiere und dass ich einmal live dabei sein kann bei so einer Eröffnungsfeier», sagte der 37-Jährige.
video: srf
Das Programm
Viel ist jeweils nicht bekannt. Klar ist, dass der Einmarsch der Delegationen und das Entzünden des olympischen Feuers die Höhepunkte der Eröffnungsfeier sind.

Traditionell wird Griechenland als erste Nation im Stadion auflaufen, danach folgt der Einmarsch der Nationen in alphabetischer Reihenfolge. Italien als Gastgebernation wird als letzte ins Stadion einlaufen.
«Magie und Geist von Olympia»
Für IOC-Präsidentin Kirsty Coventry ist nun die Zeit, alles «auf der Seite zu lassen, das von den Spielen ablenkt». Die ehemalige Spitzenschwimmerin aus Simbabwe zeigte sich bei einer Medienkonferenz Anfang Woche überzeugt, dass sich die Welt an die «Magie und den Geist von Olympia» erinnere, sobald die Wettkämpfe begonnen hätten. Das Eröffnungsspektakel werde dafür ein «schönes Schaufenster» sein.
Strahlefrau mit Schattenseiten: Das ist IOC-Präsidentin Kirsty Coventry
Von Armani bis Mariah Carey
«Harmonie» lautet das Motto der Eröffnungsfeier. Man will nicht anecken, wie das gewisse Teile der Pariser Eröffnung in konservativen Kreisen taten.

«Die Zeremonie will eine Botschaft des Friedens senden und gleichzeitig die Fantasie und die Kultur Italiens feiern», lässt sich der künstlerische Leiter Marco Balich vernehmen. Insbesondere solle der Mode und des Designs im Belpaese, und speziell dem im September verstorbenen Giorgio Armani, gehuldigt werden.

Daneben ist aber auch ein internationales Staraufgebot angekündigt. Mariah Carey wird auf Italienisch singen, Lang Lang Klavier spielen. Andrea Bocelli (Bild) und Laura Pausini vertreten die Gilde der italienischen Musik.
Die Schweizer Fahnenträger
Die Skicrosserin Fanny Smith in Livigno und der Eishockey-Nationalspieler Nino Niederreiter in Mailand führen die Schweizer Delegation als Fahnenträger an. Die offizielle Schweiz ist durch Bundespräsident Guy Parmelin vertreten.
Geheimnis gelüftet – dieses Duo trägt an der Eröffnungsfeier die Schweizer Fahne
Eröffnungsfeier mit vier Standorten
Mit den Eröffnungsfeiern an vier Orten geht es am Freitagabend so richtig los mit den 25. Olympischen Winterspielen von Mailand-Cortina und Umgebung. Die Veranstalter versprechen Harmonie, Magie und olympischen Geist.

Ein Fussballtempel wird mit dem San Siro dabei die Hauptrolle für den Startschuss zu den Winterspielen in Norditalien darstellen – so ist das im Land des Calcio.

Es wird eine Eröffnung, wie es sie in dieser Form noch nie gegeben hat. Waren es bei den Sommerspielen vor eineinhalb Jahren in Paris Schiffe auf der Seine, sind es diesmal vier Standorte (Mailand, Cortina, Livigno und Predazzo im Val di Fiemme) und erstmals zwei olympische Flammen, eine in Mailand und eine in Cortina.
Diese Seite von Juliane Seyfarth sieht man nicht im Skispringen
Mehr Olympia:
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 19
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Siehst du die Trainer, die das Training für die Frauenabfahrt schauen?
quelle: keystone / jean-christophe bott
Speed-Quiz: Sportredaktion testet ihr Olympia-Wissen
Video: watson
