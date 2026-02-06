Olympia 2026: Die Eröffnungsfeier live aus dem San Siro in Mailand

Für SRF kommentiert Reto Müller die Eröffnungsfeier. Doch er ist nicht alleine: Mit ihm führt Yann Sommer durch den Abend. Der ehemalige Fussball-Nationaltorhüter kennt das San Siro als Stammgoalie von Inter Mailand bestens.
Am Mikrofon gibt Sommer sein Debüt. «Ich freue mich sehr auf meine Premiere und dass ich einmal live dabei sein kann bei so einer Eröffnungsfeier», sagte der 37-Jährige.
