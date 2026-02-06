Olympia 2026: Die Eröffnungsfeier live aus dem San Siro in Mailand

Mit den Eröffnungsfeiern an vier Orten geht es am Freitagabend so richtig los mit den 25. Olympischen Winterspielen von Mailand-Cortina und Umgebung. Die Veranstalter versprechen Harmonie, Magie und olympischen Geist.Ein Fussballtempel wird mit dem San Siro dabei die Hauptrolle für den Startschuss zu den Winterspielen in Norditalien darstellen – so ist das im Land des Calcio.Es wird eine Eröffnung, wie es sie in dieser Form noch nie gegeben hat. Waren es bei den Sommerspielen vor eineinhalb Jahren in Paris Schiffe auf der Seine, sind es diesmal vier Standorte (Mailand, Cortina, Livigno und Predazzo im Val di Fiemme) und erstmals zwei olympische Flammen, eine in Mailand und eine in Cortina.