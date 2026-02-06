freundlich
Olympia 2026: Schweiz gewinnt nach Penaltyschiessen gegen Tschechien

KEYPIX - Switzerland&#039;s Laura Zimmermann celebrates his goal with her teammates after scoring the 1:1, during the women&#039;s group A preliminary round game between Switzerland and the Czech Repu ...
Nach einem 1:3-Rückstand gewinnt die Hockey-Nati der Frauen gegen Tschechien.Bild: keystone

Nach 1:3-Rückstand: Die Schweizerinnen gewinnen zum Olympia-Auftakt gegen Tschechien

06.02.2026, 17:2806.02.2026, 17:41

Für das Eishockey-Nationalteam der Frauen ist die Olympia-Welt in Mailand in Ordnung. Die Schweizerinnen dürfen mit einem 4:3-Erfolg nach Penaltyschiessen über Tschechien an die Eröffnungsfeier ins San Siro.

Aber die Partie kostete Nerven: Die Schweizerinnen gerieten früh in Rückstand. Den 1:1-Ausgleich durch Laura Zimmermann beantworteten die Tschechinnen bloss 73 Sekunden später mit der neuerlichen Führung. Im Schlussabschnitt führen die Osteuropäerinnen bis zur 50. Minute mit 3:1 und bis 140 Sekunden vor Schluss mit 3:2.

Alina Müller mit einem Powerplaytor und Lara Christen mit einem Weitschuss realisierten im Finish den Ausgleich.

Der Ausgleichstreffer von Lara Christen.Video: SRF

Im Penaltyschiessen ging es aber gleich ähnlich weiter. Diesmal führten die Schweizerinnen mit 3:1, ehe die Tschechinnen nochmals ausgleichen konnten. Erst mit dem sechsten «Matchpuck» entschied Ivana Wey das Penaltyschiessen. Wey reüssierte als einzige bei zwei Penaltys.

Das Team von Colin Muller feierte den ersten Sieg über Tschechien seit einem 2:1 nach Penaltyschiessen am Heim-Vierländerturnier im August 2024. Seither verloren die Schweizerinnen neun Partien hintereinander gegen Tschechien; bei sechs dieser neun Niederlagen gelang nicht einmal ein Tor.

Swiss President Guy Parmelin arrives in grandstand to attend the women&#039;s group A preliminary round game between Switzerland and the Czech Republic at the 2026 Olympic Winter Games in Milan, Italy ...
Auch Bundespräsident Guy Parmelin war im Stadion anwesend.Bild: keystone

Für das Schweizer Frauen-Team geht das Olympiaturnier am Samstagabend mit der Partie gegen Kanada weiter. (riz/sda)

