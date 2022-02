Olympia 2022: Die wichtigsten Meldungen vom Freitag, 18. Februar

Tränen schon vor dem letzten Run! 😭 Die neue Olympiasiegerin in der Halfpipe heißt Eileen #Gu! 👏 pic.twitter.com/ntsSowhMlJ — Eurosport DE (@Eurosport_DE) February 18, 2022

China hat seinen Superstar. Die 18-jährige Freestylerin Eileen Gu wird in der Halfpipe ihrer Favoritenrolle gerecht und fliegt zu Gold. Für sie ist es an den Heimspielen in Peking die dritte Medaille. Die Beste der Qualifikation gab sich auch im Final keine Blösse. Bereits im ersten von drei Durchgängen setzte Gu eine Marke, die von der Konkurrenz unerreicht blieb, obwohl sie noch nicht das ganze Repertoire an schwierigen Tricks ausgepackt hatte.Mit ihrem zweiten Run vermochte sich die Doppel-Weltmeisterin des vergangenen Jahres noch einmal zu steigern, womit Gu am Ende mit 95,25 Punkten deutlich vor den beiden Kanadierinnen Cassie Sharpe und Rachael Karker siegte.Für Gu war es nach Gold im Big Air und Silber im Slopestyle die dritte Medaille an diesen Spielen, womit der Teenager, der auch mit einem Model-Vertrag ausgestattet ist, die in sie gesteckten hohen Erwartungen erfüllte. Einzig die Schweizerin Mathilde Gremaud schaffte es, Gu im Heimatland von deren Mutter zu besiegen. (abu/sda)