Super League live: Winterthur – GC und FC Zürich – FC Luzern im Ticker

Liveticker

Krisengipfel in Winterthur – kann GC den Abstand auf das Schlusslicht ausbauen?

08.11.2025, 16:50

Zum Auftakt der 13. Runde in der Fussballmeisterschaft kommt es in Winterthur zum Kellerduell: Winterthur, der Tabellenletzte, empfängt die Grasshoppers, die Zweitletzten. Zuletzt tankte Winterthur Zuversicht. Im dritten Spiel unter Trainer Patrick Rahmen feierten sie vor einer Woche gegen Servette mit 4:2 den ersten Saisonsieg. Ausserdem ist Winterthur seit acht Meisterschaftspartien gegen GC ungeschlagen (6 Siege, 2 Unentschieden) und holte dabei 20 Punkte von 24 möglichen. Die Grasshoppers verloren ihr letztes Auswärtsspiel in Luzern gleich mit 0:6.

Mit dem FC Zürich ist auch der Drittletzte am frühen Samstagabend im Einsatz. In seinem vierten Spiel als Interimstrainer trifft Dennis Hediger mit seinem Team auf den FC Luzern, der von den letzten sechs Ligaspielen nur eines verlor.

Beide Spiele kannst du hier ab 18 Uhr im Liveticker verfolgen.

Gegner geben nicht auf – Bundesgericht muss über Zürcher Stadion entscheiden

Die Tabelle:

Die Torschützenliste:

Top Players list provided by Sofascore
Mehr Sport:
Themen
