Ski live: Slalom in Wengen mit Zenhäusern, Yule und Co. in Ticker und TV

Liveticker

Nach Odermatt-Festspielen in Wengen – wird es auch im Slalom einen Schweizer Sieger geben?

Mehr «Sport»

Am gestrigen Samstag sicherte sich Marco Odermatt nach dem Sieg auf der verkürzten Strecke am Donnerstag auch noch Platz 1 in der «richtigen» Lauberhorn-Abfahrt. Am Freitag stand der 26-jährige Nidwaldner ebenfalls auf dem Podest und musste sich im Super-G nur Cyprien Sarrazin geschlagen geben.

Heute Sonntag wird es in jedem Fall einen anderen Sieger geben, denn der Slalom ist die einzige Disziplin, in welcher der Weltcup-Dominator das Feld den anderen überlässt. Dennoch hat die Schweiz einige heisse Eisen im Feuer. Mit Ramon Zenhäusern (4. in der Slalom-Wertung), Daniel Yule (5.) und Loïc Meillard (9.) sind vor dem Rennen in Wengen gleich drei Einheimische in der Top 10 der Disziplinen-Wertung vertreten.

Ob es auch heute einen Schweizer Erfolgstag gibt, oder sich die favorisierten Manuel Feller und Henrik Kristoffersen als zu stark erweisen, verfolgst du hier ab 10.15 Uhr im Liveticker und im Stream. Der 2. Lauf beginnt um 13.15 Uhr.

Die Startliste

1 Manuel Feller

2 Ramon Zenhäusern

3 Henrik Kristoffersen

4 Clement Noel

5 Daniel Yule

6 Linus Strasser

7 Loïc Meillard

8 Albert Popov

9 Fabio Gstrein

10 Atle Lie McGrath

11 Marc Rochat

12 Alexander Steen Olsen

13 Tommaso Sala

14 Timon Haugan

15 Dave Ryding

16 Alex Vinatzer

17 AJ Ginnis

18 Kristoffer Jakobsen

19 Adrian Pertl

20 Michael Matt

Die weiteren Schweizer:

23 Luca Aerni

38 Tanguy Nef​

(nih)