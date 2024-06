Liveticker

Es ist angerichtet – Deutschland und Schottland eröffnen die EM

Mehr «Sport»

Endlich ist es so weit! Der Gastgeber Deutschland und das Team aus Schottland eröffnen die Fussball-Europameisterschaft 2024. Das Eröffnungsspiel zwischen den beiden Gruppengegner der Schweiz wird in der Allianz-Arena in München gespielt. Für Deutschland, das die EM-Quali als Gastgeber nicht bestreiten musste, ist es das erste Pflichtspiel seit der Weltmeisterschaft 2022.

Nach einer durchzogenen Vorbereitung vermochte die Deutsche Nationalelf in den Spielen gegen Frankreich und die Niederlande wieder zu überzeugen. Zuletzt resultierte im Testspiel gegen die Ukraine ein 0:0-Unentschieden und ein knapper 2:1-Sieg gegen Griechenland. Trotz anhaltender Kritik an dessen Leistungen setzt Julian Nagelsmann gegen Schottland mit grosser Wahrscheinlichkeit auf seinen Stammtorhüter Manuel Neuer.

Schottland erlebte am vergangenen Montag eine erste Schrecksekunde, als sowohl Andy Robertson als auch Lawrence Shankland das Training abbrechen mussten. Der Captain Robertson wird aber, sofern er sich fit genug fühlt, heute wieder in der Startelf stehen. Der Fokus der Schotten liegt aber wohl nicht auf der heutigen Partie gegen das favorisierte Deutschland, sondern auf den ausgeglicheneren Partien gegen Ungarn und die Schweiz.

Das Spiel kannst du hier ab 21 Uhr im Stream und im Liveticker verfolgen.