Liveticker

Magnin trifft mit Basel auf den Ex-Klub – kann Lausanne auch den FCB ärgern?

Nach der Niederlage in der Europa League bei Olympique Lyon geht es für den FC Basel mit dem Auswärtsspiel beim formstarken Lausanne-Sport weiter. Die Waadtländer sind seit sieben Spielen ungeschlagen und gewannen am Donnerstag in der Conference League auswärts in Malta. Das letzte Heimspiel in der Super League gewann das Team von Trainer Peter Zeidler 5:0 gegen YB.

Einfach wird die Partie für den FCB von Trainer Ludovic Magnin, der am heutigen Sonntag mit Rotblau erstmals auf seinen Ex-Klub trifft, definitiv nicht. Ein Sieg wäre aber wichtig, um den Rückstand auf Leader Thun wieder auf einen Zähler zu reduzieren.

Ebenfalls um 16.30 Uhr trifft Servette auf den FC Lugano. Beide Spiele kannst du hier bei watson im Liveticker verfolgen. (nih)

