Super League live: Lausanne-Sport gegen den FC Basel im Ticker

Magnin trifft mit Basel auf den Ex-Klub – kann Lausanne auch den FCB ärgern?

26.10.2025, 15:20

Nach der Niederlage in der Europa League bei Olympique Lyon geht es für den FC Basel mit dem Auswärtsspiel beim formstarken Lausanne-Sport weiter. Die Waadtländer sind seit sieben Spielen ungeschlagen und gewannen am Donnerstag in der Conference League auswärts in Malta. Das letzte Heimspiel in der Super League gewann das Team von Trainer Peter Zeidler 5:0 gegen YB.

Einfach wird die Partie für den FCB von Trainer Ludovic Magnin, der am heutigen Sonntag mit Rotblau erstmals auf seinen Ex-Klub trifft, definitiv nicht. Ein Sieg wäre aber wichtig, um den Rückstand auf Leader Thun wieder auf einen Zähler zu reduzieren.

Ebenfalls um 16.30 Uhr trifft Servette auf den FC Lugano. Beide Spiele kannst du hier bei watson im Liveticker verfolgen. (nih)

FCSG deklassiert GC, doch Thun bleibt Leader +++ Winterthur verspielt 1. Sieg sehr spät

Die Tabelle

Die Torschützenliste:

«Still here!» Marco Odermatt triumphiert in Sölden – beim 2. flossen die Tränen
Marco Odermatt lanciert die Olympiasaison mit seinem 46. Weltcupsieg. Der Nidwaldner gewinnt den Riesenslalom in Sölden vor Marco Schwarz und Atle Lie McGrath.
Odermatt führte bereits nach dem ersten Lauf und trotzte am Nachmittag erfolgreich den Wetterkapriolen, die eine einstündige Verspätung erzwangen. 24 respektive 27 Hundertstel betrug seine Reserve nach den beiden wegen Wind und Schneefall verkürzten Durchgängen auf den Österreicher Marco Schwarz und den Norweger Atle Lie McGrath. Nach der Zieleinfahrt schrie Odermatt in die Welt: «Still here!» Er, der zuletzt viermal in Serie im Gesamtweltcup sowie im Riesenslalomweltcup triumphierte, ist also noch immer der Schnellste.
