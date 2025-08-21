trüb und nass16°
Europa League live: Slovan Bratislava – YB – die Quali in Ticker und TV

YB muss in der Europa-League-Quali zuerst in Bratislava ran

21.08.2025, 19:00
Mit den Young Boys, Servette und Lausanne kämpfen am Donnerstagabend drei Schweizer Klubs im Playoff um den Einzug in die Ligaphase des Europacups. Die Berner treffen im Duell für die Europa League zunächst auswärts auf Slovan Bratislava (20.15 Uhr). Die Partie gibt es hier im Liveticker und im Stream vom SRF.

Im Playoff für die Conference League misst sich Servette in Krakau mit Schachtar Donezk (20.00 Uhr), Lausanne-Sport empfängt zuhause Besiktas Istanbul (20.15 Uhr). Die Liveticker zu beiden Spielen findest du ganz oben in dieser Story.

Die Rückspiele finden jeweils am nächsten Donnerstag statt. (nih/sda)

Zoff mit Shaqiri? So reagiert FCB-Trainer Magnin auf die Kritik
Die grössten Schweizer Europacup-Erfolge im Fussball
1 / 53
Die grössten Schweizer Europacup-Erfolge im Fussball
Saison 2024/25: Zum ersten Mal seit elf Jahren und erst zum zweiten Mal in der Klubgeschichte schafft es der FC St.Gallen in einen europäischen Wettbewerb: Dank dem 2:1-Auswärtssieg in der Türkei bei Trabzonspor qualifizieren sich die Ostschweizer für die Conference League.
quelle: imago/seskim photo tr / imago images
