EM 2024 live: Portugal gegen Tschechien – das Spiel in Ticker und TV

Liveticker

Wird Portugal mit Ronaldo nach der Pause gefährlicher? Tschechien noch ohne Gegentor

Der Rekordtorschütze ist Cristiano Ronaldo mit 14 Toren an Europameisterschaften schon, auch in Sachen Einsätzen hält er mit 25 Spielen an bisher fünf Endrunden die Bestmarke. An seiner 6. EM kann er diese Rekorde noch ausbauen. Beim Auftakt des Mitfavoriten Portugal kommt der 39-Jährige schon einmal zu einem 26. Einsatz, aber trifft er auch?

Mit Tschechien kommt zumindest ein Gegner, der ihm nicht schlecht liegt. Sowohl 2008 als auch 2012 trafen die Portugiesen an der EM bereits auf den heutigen Gegner, beide Male traf Ronaldo. In den beiden Aufeinandertreffen in der Nations League im Jahr 2022 blieb der Stürmer aber jeweils ohne Tor.

Wie es heute aussieht, verfolgst du hier ab 21 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF.