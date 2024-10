«Die Fassungslosigkeit bleibt da. Deshalb ist es nicht ganz einfach, jetzt schon eine erste Bilanz zu ziehen.



Speziell am Sonntag erlebten wir ein grossartiges Radsport-Spektakel. Hunderttausende Leute standen entlang der Strecke und wollten ein Volksfest. Sie haben den Radsport in einem würdigen Rahmen zelebriert.



Wir haben am ersten wie auch am zweiten Wochenende ein Spektakel erleben dürfen. Die Gesamtbetrachtung, auch hinsichtlich der Inklusion, haben wir in Zürich neue Massstäbe, auch für andere Sportarten, setzen können. In diesem Bereich gehen wir bestimmt positiv in die Geschichte ein.»