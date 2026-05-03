wechselnd bewölkt21°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Thun ist Meister, wenn der FCSG Sion nicht schlägt – im Liveticker

Liveticker

Kann St.Gallen Thuns Meisterparty erneut aufschieben? Es braucht einen Sieg gegen Sion

03.05.2026, 13:2303.05.2026, 13:23

Das Wichtigste in Kürze:

  • Der FC St. Gallen kann am Sonntag in der Super League den Rückstand auf den Leader Thun auf acht Punkte verkürzen und damit für eine Spur von Spannung im Meisterrennen sorgen.
  • Dafür benötigen die Ostschweizer in der viertletzten Runde einen Heimsieg gegen den FC Sion. Sollte dieser nicht gelingen, steht Thun als Meister fest.
  • Anpfiff ist um 14 Uhr. Mit watson bist du jerderzeit live dabei.

Die Tabellen

Die Meistergruppe

Die Abstiegsgruppe

Die Torschützenliste

Top Players list provided by Sofascore
Mehr Fussball-Geschichten:
Meisterparty erneut vertagt – Thun verliert in Basel trotz VAR-Glück
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 36
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Bayern mit nächstem verrückten Comeback – Eta holt ersten Punkt mit der Union
Im Rennen gegen den Abstieg aus der Bundesliga kommt Heidenheim in der drittletzten Runde zu einem unverhofften Punkt. Das Schlusslicht spielt bei Bayern München 3:3.
Zur Story