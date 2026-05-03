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Kann St.Gallen Thuns Meisterparty erneut aufschieben? Es braucht einen Sieg gegen Sion
Das Wichtigste in Kürze:
- Der FC St. Gallen kann am Sonntag in der Super League den Rückstand auf den Leader Thun auf acht Punkte verkürzen und damit für eine Spur von Spannung im Meisterrennen sorgen.
- Dafür benötigen die Ostschweizer in der viertletzten Runde einen Heimsieg gegen den FC Sion. Sollte dieser nicht gelingen, steht Thun als Meister fest.
- Anpfiff ist um 14 Uhr. Mit watson bist du jerderzeit live dabei.