Franjo von Allmen verneigt sich vor seinem Teamkollegen Tanguy Nef nach dessen Traumlauf im Slalom. Bild: keystone

Gold und Silber! Von Allmen/Nef triumphieren vor Odermatt/Meillard

Die Schweizer Alpinen liefern an Olympia weitere Medaillen. Nach Abfahrts-Gold gewinnt Franjo von Allmen in Bormio in der Team-Kombination mit Tanguy Nef gleich nochmals Gold. Silber geht an Marco Odermatt/Loïc Meillard.

Olympia-Debütant von Allmen schaffte damit innert drei Tagen Historisches: Der erst 24-jährige Berner ist der erste männliche Alpin-Fahrer aus der Schweiz mit zwei Olympiasiegen.

Nach der Abfahrt, dem ersten Teil des Wettkampfs, der an Winterspielen zum ersten Mal zur Austragung gelangte, lagen die nachmaligen Sieger noch an vierter Stelle. Abfahrts-Olympiasieger von Allmen war vor allem im untersten Teil nicht die gleich unwiderstehliche Fahrt wie zwei Tage zuvor gelungen, weshalb er sich mit 0,42 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Giovanni Franzoni im 4. Rang einreihte.

