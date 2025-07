Cup Tree provided by Sofascore

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die besten Bilder der Fussball-EM 2025 in der Schweiz

Die besten Bilder der Fussball-EM 2025 in der Schweiz

Extremsportler Felix Baumgartner stirbt beim Paragliden in Italien

Israelischer Angriff trifft Kirche in Gaza ++ Irans Regime gesteht Sicherheitsmängel ein

Du wirst nie erraten, was sich hinter diesem Titel verbirgt

Tour-Vorentscheidung? Pogacar hängt Vingegaard bei der ersten Bergetappe ab

Tadej Pogacar lässt an der Tour de France der Konkurrenz in der ersten Pyrenäen-Etappe keine Chance. Der Slowene übernimmt mit seinem dritten Etappensieg in diesem Jahr wieder die Führung im Gesamtklassement.

Vor der ersten echten Bergetappe der 112. Tour de France gab es einige offene Fragen zum Topfavoriten: Wie hat sich Tadej Pogacar vom gestrigen Sturz erholt? In welchem Ausmass beeinträchtigen ihn die Prellungen und Schürfwunden? Und kann er am Berg, am dem er vor drei Jahren gegen seinen Dauerrivalen Jonas Vingegaard eine seiner wenigen grossen Niederlagen erlitten hatte, zurückschlagen?