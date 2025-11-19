Die Zürcher müssen sich KalPa Kuopio im Achtelfinal beugen. Bild: keystone

Achtelfinal-Out für Titelverteidiger ZSC in der Champions League

KalPa – ZSC Lions 4:2

Hinspiel 4:4

Die ZSC Lions scheitern in der Champions Hockey League als Titelverteidiger bereits in der ersten K.o.-Runde. Im Duell der Meister aus Finnland und der Schweiz müssen sich die Zürcher KalPa Kuopio im Achtelfinal beugen.

Hatten die Lions beim 4:4 in der Vorwoche in Zürich noch spielerische Vorteile verzeichnet, waren sie am Mittwoch im Rückspiel im Hohen Norden über weite Strecken chancenlos und unterlagen 2:4 Ihre Hoffnungen aufs Weiterkommen mussten sie bereits früh begraben. Kurz nach Spielhälfte führte KalPa Kuopio schon 4:0. Teemu Hartikainen, der 2024 mit Servette die Champions Hockey League gewonnen hatte, erzielte für den Spengler-Cup-Sieger von 2018 die Tore zum 2:0 und 4:0.Eine grosse Aufholjagd, wie sie dem ZSC in der vergangenen Saison auf dem Weg zum Titelgewinn gleich zweimal (im Viertelfinal nach 0:3-Rückstand gegen die Eisbären Berlin) gelungen war, blieb diesmal aus. Pontus Aberg (44.) und Dean Kukan (56.) gelangen mit ihren Treffern im Schlussdrittel noch etwas Resultatkosmetik, richtig spannend wurde es aber nicht mehr.

Nach dem Ausscheiden des Titelverteidigers bleibt der EV Zug als einziger Vertreter der National League im Wettbewerb. Während Bern ebenfalls im Achtelfinal scheiterte und Lausanne bereits in der Vorrunde ausschied, treffen die Zuger im Viertelfinal auf Lukko Rauma aus Finnland. Sie versuchen, nach Genf-Servette (2024) und den ZSC Lions (2025) als dritter Schweizer Klub in Serie die 2014 neu lancierte Champions Hockey League zu gewinnen. (sda)

KalPa Kuopio - ZSC Lions 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)

3305 Zuschauer. - SR Bjork/Harnebring (SWE).

Tore: 17. Borchardt (Curry) 1:0. 24. Hartikainen (Rissanen, Mäenpää). 2:0. 27. Mononen (Kononen, Lantta) 3:0. 33. Hartikainen (Ketola, Rissanen/Powerplaytor) 4:0. 44. Aberg (Schwendeler, Frödén) 4:1. 56. Kukan (Lehtonen, Frödén/Powerplaytor) 4:2.

Strafen: Je 3mal 2 Minuten. (sda)