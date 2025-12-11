Ausgewählte Partien des Abends:
Gelingt dem FC Basel eine Überraschung gegen Aston Villa?
- Nach zwei Siegen in Cup und Meisterschaft will der FC Basel auch europäisch wieder in die Spur finden. Mit Aston Villa gastiert allerdings ein englisches Schwergewicht im St. Jakob-Park. Das Spiel beginnt um 21 Uhr.
- Mit Aston Villa reist ein Team an, das als Dritter wohl aktuell das formstärkste der Premier League ist. Am Wochenende gewann die Mannschaft von Unai Emery 2:1 gegen den Leader Arsenal und liegt nur noch drei Punkte hinter der Spitze.
- Zwar belegen die Basler aktuell als 24. den letzten Rang, der zum Einzug in die K.o-Phase (Sechzehntelfinals) berechtigt. Um ihre Stellung zu halten und ihre Ausgangslage zu verbessern, wären Punkte im letzten europäischen Auftritt des Jahres jedoch Gold wert.