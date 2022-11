WM 2022 im Liveticker: Ronaldos Portugal trifft zum Start auf Ghana

Die unlustige Fussball-WM in Katar in 21 lustigen Memes

In Muri we trust – wie uns Nati-Trainer Yakin ein gutes Gefühl gibt

An der EM 2020 begeisterte die Fussball-Nati die Schweiz mit ihrem Vorstoss in die Viertelfinals. An der WM in Katar sind die Hoffnungen auf eine Wiederholung des Erfolgs entsprechend gross. Zu Recht.

Was ist möglich für die Schweiz? Was liegt drin für die Auswahl von Trainer Murat Yakin?