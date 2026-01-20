Nebel-4°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Ski: Riesenslalom in Kronplatz mit unter anderem Rast und Shiffrin live

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Rast gehört in Kronplatz zu den Favoritinnen – was zeigt Brignone bei ihrem Comeback?

20.01.2026, 09:3020.01.2026, 10:24

Die Startliste im 1. Lauf (ab 10.30 Uhr):

1. Alice Robinson (NZL)
2. Julia Scheib (AUT)
3. Thea Louise Stjernesund (NOR)
4. Sara Hector (SWE)
5. Paula Moltzan (USA)
6. Camille Rast (SUI)
7. Zrinka Ljutic (CRO)
8. Mikaela Shiffrin (USA)
9. Lara Colturi (ALB)
10. Valerie Grenier (CAN)
11. Lena Dürr (GER)
12. Sofia Goggia (ITA)
13. Federica Brignone (ITA)
14. Nina O'Brien (USA)
15. Maryna Gasienica-Daniel (POL)
16. Wendy Holdener (SUI)
17. Britt Richardson (CAN)
18. Lara Della Mea (ITA)
19. Mina Fürst Holtmann (NOR)
20. A.J. Hurt (USA)

Die weiteren Schweizerinnen:
31. Vanessa Kasper
33. Sue Piller
44. Stefanie Grob
48. Dania Allenbach
50. Simone Wild
52. Shaienne Zehnder

  • Die Italienerin Federica Brignone tritt nach 292 Tagen Leidenszeit am Dienstag beim Riesenslalom im italienischen Kronplatz an. Die 35-Jährige zog sich im April 2025 an den italienischen Meisterschaften einen doppelten Schien- und Wadenbeinbruch und einen Kreuzbandriss zu.
  • Damit bleiben die Chancen, dass Brignone an den Heim-Winterspielen fahren kann, intakt. Federica Brignone dominierte die letzte Saison: Sie gewann den Gesamtweltcup, zehn Weltcuprennen und wurde Weltmeisterin im Riesenslalom.
  • Im Riesenslalom-Weltcup führt vor dem Rennen in Kronplatz die Österreicherin Julia Scheib vor der Schweizerin Camille Rast, die Anfang Januar den letzten Riesenslalom in Kranjska Gora gewonnen hat. Der erste Lauf startet um 10.30 Uhr und kann bei watson live mitverfolgt werden. (riz/sda)

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
    1 / 13
    Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup

    Abfahrt Männer: Marco Odermatt gewinnt am 17. Januar 2026 in Wengen.
    quelle: keystone / peter schneider
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    YouTuber wagt sich gegen Ski-Star Marco Odermatt
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Djokovic fügt Wawrinka die Mutter aller heroischen und bitteren Niederlagen zu
    20. Januar 2013: Stan Wawrinka dümpelt in der Weltrangliste am Rand der Top 20 herum, Novak Djokovic ist die Weltnummer 1 und Titelverteidiger beim Australian Open. Der Achtelfinal der beiden scheint eine klare Sache zu werden. Doch es wird ein Drama. Und was für eins ...
    2013 ist Novak Djokovic im Melbourne Park seit drei Jahren das Mass aller Dinge. Er hat die letzten drei Austragungen gewonnen, ist beim Australian Open seit 18 Partien unbesiegt und scheint mit 25 Jahren nur noch besser zu werden. Der Titelverteidiger fliegt regelrecht durch die ersten Runden. In neun Sätzen gibt er seinen Aufschlag nie ab. Und jetzt wartet Stan Wawrinka. Nicht viel spricht für den Schweizer, schon gar nicht das damalige Head-to-Head von 0:11.
    Zur Story