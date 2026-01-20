Liveticker
Rast gehört in Kronplatz zu den Favoritinnen – was zeigt Brignone bei ihrem Comeback?
Die Startliste im 1. Lauf (ab 10.30 Uhr):
1. Alice Robinson (NZL)
2. Julia Scheib (AUT)
3. Thea Louise Stjernesund (NOR)
4. Sara Hector (SWE)
5. Paula Moltzan (USA)
6. Camille Rast (SUI)
7. Zrinka Ljutic (CRO)
8. Mikaela Shiffrin (USA)
9. Lara Colturi (ALB)
10. Valerie Grenier (CAN)
11. Lena Dürr (GER)
12. Sofia Goggia (ITA)
13. Federica Brignone (ITA)
14. Nina O'Brien (USA)
15. Maryna Gasienica-Daniel (POL)
16. Wendy Holdener (SUI)
17. Britt Richardson (CAN)
18. Lara Della Mea (ITA)
19. Mina Fürst Holtmann (NOR)
20. A.J. Hurt (USA)
Die weiteren Schweizerinnen:
31. Vanessa Kasper
33. Sue Piller
44. Stefanie Grob
48. Dania Allenbach
50. Simone Wild
52. Shaienne Zehnder
- Die Italienerin Federica Brignone tritt nach 292 Tagen Leidenszeit am Dienstag beim Riesenslalom im italienischen Kronplatz an. Die 35-Jährige zog sich im April 2025 an den italienischen Meisterschaften einen doppelten Schien- und Wadenbeinbruch und einen Kreuzbandriss zu.
- Damit bleiben die Chancen, dass Brignone an den Heim-Winterspielen fahren kann, intakt. Federica Brignone dominierte die letzte Saison: Sie gewann den Gesamtweltcup, zehn Weltcuprennen und wurde Weltmeisterin im Riesenslalom.
- Im Riesenslalom-Weltcup führt vor dem Rennen in Kronplatz die Österreicherin Julia Scheib vor der Schweizerin Camille Rast, die Anfang Januar den letzten Riesenslalom in Kranjska Gora gewonnen hat. Der erste Lauf startet um 10.30 Uhr und kann bei watson live mitverfolgt werden. (riz/sda)
