Nächste Chance für Rast und Co. – gibt es im Slalom in Spindlermühle ein Schweizer Podest?

Nach dem Riesenslalom im tschechischen Spindlermühle, in welchem die Schweizerinnen eine gute Teamleistung zeigten, aber das Podest verpassten, steht noch ein Slalom an. Hier zählen Camille Rast und Wendy Holdener zum engen Kreis der Sieganwärterinnen.

Den 1. Lauf verfolgst du hier ab 9.30 Uhr im Liveticker und im SRF-Stream.

Die Startliste:

1 Mikaela Shiffrin

2 Lena Dürr

3 Lara Colturi

4 Paula Moltzan

5 Camille Rast

6 Katharina Truppe

7 Wendy Holdener

8 Anna Swenn Larsson

9 Emma Aicher

10 Melanie Meillard

11 Sara Hector

12 Cornelia Öhlund

13 Marion Chevrier

14 Lara Della Mea

15 Zrinka Ljutic

16 Katharina Huber

17 Eliane Christen

18 Katharina Gallhuber

19 Martina Peterlini

20 Hanna Aronsson Elfman

Die weiteren Schweizerinnen:

31 Aline Höpli

37 Nicole Good

41 Anuk Brändli

43 Aline Danioth​