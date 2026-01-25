Nächste Chance für Rast und Co. – gibt es im Slalom in Spindlermühle ein Schweizer Podest?
Nach dem Riesenslalom im tschechischen Spindlermühle, in welchem die Schweizerinnen eine gute Teamleistung zeigten, aber das Podest verpassten, steht noch ein Slalom an. Hier zählen Camille Rast und Wendy Holdener zum engen Kreis der Sieganwärterinnen.
Den 1. Lauf verfolgst du hier ab 9.30 Uhr im Liveticker und im SRF-Stream.
Die Startliste:
1 Mikaela Shiffrin
2 Lena Dürr
3 Lara Colturi
4 Paula Moltzan
5 Camille Rast
6 Katharina Truppe
7 Wendy Holdener
8 Anna Swenn Larsson
9 Emma Aicher
10 Melanie Meillard
11 Sara Hector
12 Cornelia Öhlund
13 Marion Chevrier
14 Lara Della Mea
15 Zrinka Ljutic
16 Katharina Huber
17 Eliane Christen
18 Katharina Gallhuber
19 Martina Peterlini
20 Hanna Aronsson Elfman
Die weiteren Schweizerinnen:
31 Aline Höpli
37 Nicole Good
41 Anuk Brändli
43 Aline Danioth