bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Formel 1 live: Der GP von Brasilien mit Lando Norris in Ticker und TV

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Norris startet aus der Pole – baut der WM-Leader seinen Vorsprung in Brasilien aus?

09.11.2025, 16:5409.11.2025, 17:37

WM-Leader Lando Norris startet am Sonntag beim Grossen Preis von São Paulo von der Pole Position und könnte nach dem Sieg im Sprintrennen ein perfektes Wochenende einfahren. Sein Teamkollege, der WM-Zweite Oscar Piastri, beginnt das viertletzte Rennen der Saison nur als Vierter hinter Kimi Antonelli im Mercedes und Charles Leclerc im Ferrari. Max Verstappen sieht seine Hoffnungen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung schwinden, nachdem er in der Qualifikation nicht über Rang 16 hinausgekommen ist. Der Red-Bull-Pilot, der bereits 39 Punkte Rückstand auf McLaren-Fahrer Norris hat, startet aus der Box. Piastri liegt neun Zähler hinter dem Briten.

Sauber-Pilot Nico Hülkenberg nimmt das Rennen in Interlagos ab 18 Uhr von Startplatz 10 aus in Angriff. Besser klassiert war der Deutsche in einem Qualifying in dieser Saison noch nie. Seinem Teamkollegen Gabriel Bortoleto bleibt nach dem Auslassen der Qualifikation der letzte Startplatz. Die Mechaniker aus Hinwil konnten seinen Boliden nach dem Unfall im Sprintrennen nicht rechtzeitig fahrtauglich machen.

Den Grossen Preis von Brasilien kannst du hier im Liveticker und im Stream vom SRF verfolgen. (nih/sda)

Betrug im Sport – 11 der grössten Skandale der Geschichte
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die schlimmsten Formel-1-Unfälle seit 1994
1 / 18
Die schlimmsten Formel-1-Unfälle seit 1994

Mai 1994: Nur wenige Tage nach dem Tod von Ayrton Senna verunglückt Karl Wendlinger beim GP von Monte Carlo. Der Österreicher prallt im Qualifying mit 170 Stundenkilometern seitlich in die aus Plastiktanks bestehenden Barrieren. Der Pilot schwebt für einige Tage in Lebensgefahr.
quelle: getty images north america / ben radford
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Hätte gut ohne ein Video der Queen leben können, die in Mexiko spanisch spricht»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
2
Alltags-Rezepte, die ich dauernd koche und die kaum 20 Minuten dauern
3
Okay, bei diesen Autoaufklebern mussten auch wir lachen
4
24 lustige und wundervolle Tierbilder – jetzt zugreifen!
5
Das sind die Länder mit dem besten Ruf der Welt – Spoiler: Wir sind die Nummer 1
Meistkommentiert
1
«Krassester Reality Check meines Lebens»: Ardita nimmt mit der Spritze ab
2
Der Bund setzt trotz Bedenken auf Microsoft 365 – und sticht in ein Wespennest
3
Ist sie irgendeine oder ist sie die Eine?
4
Bürgerliche Politiker wollen den SBB-Nachtzug nach Malmö verhindern
5
SBB zum Milliardenauftrag für Siemens: «Vorteilhaftestes Angebot eingereicht»
Meistgeteilt
1
Russische Regionen lösen Luftalarm aus +++ Selenskyj will Ende des russischen Ölhandels
2
Hamas übergibt weitere Geisel +++ Tote bei israelischen Luftschlägen im Libanon
3
China setzt Halbleiter-Exportverbot an USA aus +++ Trump droht US-Fleischindustrie
4
Das Pariser Klimaschutz-Abkommen wird zehn Jahre alt – ein schonungsloses Fazit
5
«Im Interesse der Nachhaltigkeit»: U17-WM findet nun jedes Jahr in Katar statt
Russland-Trainer attackiert Langlauf-Star Klaebo, weil der den Russen-Ausschluss lobte
Er ist einer der erfolgreichsten Langläufer. Zuletzt begrüsste Johannes Hösflot Klaebo eine Entscheidung der FIS. Dafür wurde er nun scharf angegangen.
Eine Entscheidung, die unterschiedliche Emotionen auslöst: Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat kürzlich entschieden, dass bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo im kommenden Jahr Athleten aus Russland und Belarus als individuelle neutrale Athleten antreten dürfen. Allerdings überlässt das IOC den internationalen Verbänden der einzelnen Sportarten die Entscheidung, ob sie dies auch in ihren Qualifikationswettkämpfen anwenden.
Zur Story