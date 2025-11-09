Liveticker

Norris startet aus der Pole – baut der WM-Leader seinen Vorsprung in Brasilien aus?

Mehr «Sport»

WM-Leader Lando Norris startet am Sonntag beim Grossen Preis von São Paulo von der Pole Position und könnte nach dem Sieg im Sprintrennen ein perfektes Wochenende einfahren. Sein Teamkollege, der WM-Zweite Oscar Piastri, beginnt das viertletzte Rennen der Saison nur als Vierter hinter Kimi Antonelli im Mercedes und Charles Leclerc im Ferrari. Max Verstappen sieht seine Hoffnungen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung schwinden, nachdem er in der Qualifikation nicht über Rang 16 hinausgekommen ist. Der Red-Bull-Pilot, der bereits 39 Punkte Rückstand auf McLaren-Fahrer Norris hat, startet aus der Box. Piastri liegt neun Zähler hinter dem Briten.

Sauber-Pilot Nico Hülkenberg nimmt das Rennen in Interlagos ab 18 Uhr von Startplatz 10 aus in Angriff. Besser klassiert war der Deutsche in einem Qualifying in dieser Saison noch nie. Seinem Teamkollegen Gabriel Bortoleto bleibt nach dem Auslassen der Qualifikation der letzte Startplatz. Die Mechaniker aus Hinwil konnten seinen Boliden nach dem Unfall im Sprintrennen nicht rechtzeitig fahrtauglich machen.

Den Grossen Preis von Brasilien kannst du hier im Liveticker und im Stream vom SRF verfolgen. (nih/sda)