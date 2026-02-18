Liveticker
Auf Akanji und Sommer wartet ein hartes Auswärtsspiel im hohen Norden
Das Wichtigste in Kürze:
- In der Champions League steht am Mittwoch die zweite Tranche der Hinspiele in den Playoffs an. Yann Sommer und Manuel Akanji müssen die Reise in den hohen Norden zu Bodö/Glimt antreten.
- Die Norweger haben zuletzt mit Siegen gegen Atlético Madrid und Manchester City aufhorchen lassen.
- Brügge bekommt es mit Atlético zu tun, während Bayer Leverkusen bei Olympiakos Piräus zu Gast ist. Diese drei Partien werden allesamt um 21 Uhr angepfiffen.
- Eröffnet wird der Abend um 18.45 Uhr, wenn Karabach gegen Newcastle antritt. Die Engländer müssen auf den verletzten Fabian Schär verzichten. (abu/sda)
