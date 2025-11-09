Liveticker

Basel liegt 9 Punkte hinter Leader Thun – gegen Lugano muss also ein Sieg her

Nach Thuns Sieg vom Samstagabend beträgt der Rückstand des FC Basel bei einem Spiel weniger neun Punkte. Gegen den FC Lugano steht das Team von Trainer Ludovic Magnin also unter Zugzwang. Gegen die Tessiner schwächelte der FCB in den letzten Jahren aber immer wieder mal, so auch zuletzt im August, als er im Cornaredo 1:3 unterlag.

Ob die Basler um Captain Xherdan Shaqiri heute einen besseren Auftritt zeigen, siehst du hier ab 14 Uhr im Liveticker.

