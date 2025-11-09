bedeckt
Super League live: FC Basel – FC Lugano im Ticker

Liveticker

Basel liegt 9 Punkte hinter Leader Thun – gegen Lugano muss also ein Sieg her

09.11.2025, 13:3809.11.2025, 13:38

Nach Thuns Sieg vom Samstagabend beträgt der Rückstand des FC Basel bei einem Spiel weniger neun Punkte. Gegen den FC Lugano steht das Team von Trainer Ludovic Magnin also unter Zugzwang. Gegen die Tessiner schwächelte der FCB in den letzten Jahren aber immer wieder mal, so auch zuletzt im August, als er im Cornaredo 1:3 unterlag.

Ob die Basler um Captain Xherdan Shaqiri heute einen besseren Auftritt zeigen, siehst du hier ab 14 Uhr im Liveticker.

Perfekter Freistoss in der 90. Minute! Leader Thun siegt in Genf

Die Tabelle:

Die Torschützenliste:

Top Players list provided by Sofascore
Interview
Ratinho kehrt für ein Spiel in die Schweiz zurück: «Mit Ronaldinho wird es ganz besonders»
Mehr Fussball:
Themen
Alle FCB-Trainer seit Christian Gross
1 / 18
Alle FCB-Trainer seit Christian Gross
Christian Gross (SUI): Juli 1999 bis Juni 2009.
quelle: keystone / peter klaunzer
«Hätte gut ohne ein Video der Queen leben können, die in Mexiko spanisch spricht»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
