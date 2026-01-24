Liveticker
Odi or not to be – Odermatt greift nach dem ersehnten Abfahrtssieg in Kitzbühel
Rennstart 11.30 Uhr
Die Startliste
1 Mattia Casse ITA
2 Giovanni Franzoni ITA
3 Stefan Rogentin SUI
4 Niels Hintermann SUI
5 Stefan Babinsky AUT
6 Florian Schieder ITA
7 Miha Hrobat SLO
8 Ryan Cochran-Siegle USA
9 Justin Murisier SUI
10 Alexis Monney SUI
11 Dominik Paris ITA
12 Marco Odermatt SUI
13 Franjo von Allmen SUI
14 Nils Allègre FRA
15 Vincent Kriechmayr AUT
Ferner:
23 Alessio Miggiano SUI
26 Marco Kohler SUI
27 Lars Rösti SUI
33 Livio Hiltbrand SUI