Sport
Liveticker

Ski live im SRF Stream: Odermatt in der Hahnenkamm-Abfahrt von Kitzbühel

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Odi or not to be – Odermatt greift nach dem ersehnten Abfahrtssieg in Kitzbühel

24.01.2026, 09:5224.01.2026, 09:53

Rennstart 11.30 Uhr

Die Startliste
1 Mattia Casse ITA
2 Giovanni Franzoni ITA
3 Stefan Rogentin SUI
4 Niels Hintermann SUI
5 Stefan Babinsky AUT
6 Florian Schieder ITA
7 Miha Hrobat SLO
8 Ryan Cochran-Siegle USA
9 Justin Murisier SUI
10 Alexis Monney SUI
11 Dominik Paris ITA
12 Marco Odermatt SUI
13 Franjo von Allmen SUI
14 Nils Allègre FRA
15 Vincent Kriechmayr AUT

Ferner:
23 Alessio Miggiano SUI
26 Marco Kohler SUI
27 Lars Rösti SUI
33 Livio Hiltbrand SUI

Liveticker
Rast kämpft auch in Spindlermühle um den Sieg – nur Hector minimal schneller
Mehr vom Ski-Weltcup:

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Interview
Swiss-Ski-Chefarzt: «Skirennen sind wie Gladiatorenkämpfe – die Gefahr ist faszinierend»
Die meisten Siege im Ski-Weltcup
1 / 29
Die meisten Siege im Ski-Weltcup

Seit 1967 werden Skirennen im Rahmen des Weltcups ausgetragen. Diesen Fahrerinnen und Fahrern gelangen mindestens 30 Siege.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
YouTuber wagt sich gegen Ski-Star Marco Odermatt
Video: watson
Nochmals die grosse Bühne für Wawrinka in der Night Session
Stan Wawrinka erhält am Australian Open noch einmal eine grosse Bühne. Er spielt am Samstag in der Night Session (frühestens ab 7 Uhr Schweizer Zeit) gegen die Weltnummer 9 Taylor Fritz um den Einzug in die Achtelfinals.
Stan Wawrinka ist sich bewusst, dass er das Rad der Zeit nicht mehr komplett zurückdrehen kann. «Ich weiss, dass ich spielerisch und physisch nicht mehr das Niveau von vor zehn Jahren habe», betont der 40-jährige Waadtländer dieser Tage immer wieder. Aber er hat auch in diesem für einen Tennisprofi sehr hohen Alter noch immer das Niveau, um die 3. Runde eines Grand-Slam-Turniers zu erreichen und die Fans zu verzücken.
Zur Story