Challenge League live: Die 36. und letzte Runde mit u.a. Aarau-Lausanne

In der Challenge League wird heute Abend die letzte Runde ausgetragen. Es geht darum, wer neben Yverdon der zweite Aufsteiger in die höchste Schweizer Liga wird. Dafür infrage kommen die Stadtrivalen Lausanne-Sport und Stade Lausanne-Ouchy.



Lausanne-Sport ist im Vorteil. Es braucht beim Auswärtsspiel in Aarau bloss einen Punkt, um den Aufstieg aus eigener Kraft sicherzustellen.



Hinter den beiden Waadtländern lauern Wil und Aarau. Die beiden Teams dürfen sich noch Hoffnungen auf den Barrage-Platz machen. Gegner dort wird Winterthur oder Sion sein.