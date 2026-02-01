Liveticker
Es kann losgehen in Crans-Montana – Murisier eröffnet das Heimrennen im Wallis
Die Startliste
1 Justin Murisier SUI
2 Cameron Alexander CAN
3 James Crawford CAN
4 Bryce Bennett USA
5 Elian Lehto FIN
6 Alexis Monney SUI
7 Florian Schieder ITA
8 Dominik Paris ITA
9 Nils Allegre FRA
10 Marco Odermatt SUI
11 Miha Hrobat SLO
12 Giovanni Franzoni ITA
13 Niels Hintermann SUI
14 Ryan Cochran-Siegle USA
15 Franjo von Allmen SUI
16 Maxence Muzaton FRA
17 Stefan Rogentin SUI
18 Mattia Casse ITA
19 Daniel Hemetsberger AUT
20 Aleksander Aamodt Kilde NOR
23 Alessio Miggiano SUI
26 Lars Roesti SUI
33 Livio Hiltbrand SUI
50 Gael Zulauf SUI
Das Wichtigste in Kürze:
- Die Männer starten am Sonntag zu ihrem letzten Rennen vor den Olympischen Spielen. In Crans-Montana steht die sechste Abfahrt des Winters an. Am Tag nach dem Überraschungssieg von Malorie Blanc im Super-G der Frauen stehen die Chancen auf weitere Schweizer Podestplätze sehr gut.
- Marco Odermatt schaffte in allen bisherigen Abfahrten in diesem Winter den Sprung in die Top 3 und konnte dreimal gewinnen. Franjo von Allmen stieg zweimal auf das Podest.
- Gemeinsam mit Alexis Monney feierten die beiden vor einem Jahr auf dem Walliser Hochplateau einen Schweizer Dreifachsieg.
- Grösster Konkurrent für die Athleten von Swiss-Ski am Schauplatz der Weltmeisterschaften 2027 dürfte wie schon in Kitzbühel Giovanni Franzoni sein. Der Streif-Sieger hatte im einzigen Training am Samstag eine Schrecksekunde und konnte einen Sturz nur knapp verhindern.
- Gestartet wird auf der Piste Nationale um 11 Uhr. Mit watson bist du live dabei. (abu/sda)