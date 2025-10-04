Liveticker
Erstes Zürcher Derby der Saison – hält der FCZ die Hoppers erneut in Schach?
Das Wichtigste in Kürze:
- Zum ersten Mal in dieser Saison treffen die Grasshoppers und der FC Zürich im Zürcher Derby aufeinander.
- Der FCZ möchte drei Punkte, um weiterhin in der Spitzengruppe um St.Gallen, YB und Thun zu verbleiben. GC ist indes auf der Suche nach dem zweiten Saisonsieg und einem Weg aus dem Tabellenkeller.
- Anpfiff im Zürcher Letzigrund ist um 20.30 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
Die Tabelle:
Die Torschützenliste:
