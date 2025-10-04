wechselnd bewölkt, Regen11°
Zürcher Derby im Liveticker: GC empfängt den FCZ – live und im Stream

Erstes Zürcher Derby der Saison – hält der FCZ die Hoppers erneut in Schach?

04.10.2025, 19:25

Das Wichtigste in Kürze:

  • Zum ersten Mal in dieser Saison treffen die Grasshoppers und der FC Zürich im Zürcher Derby aufeinander.
  • Der FCZ möchte drei Punkte, um weiterhin in der Spitzengruppe um St.Gallen, YB und Thun zu verbleiben. GC ist indes auf der Suche nach dem zweiten Saisonsieg und einem Weg aus dem Tabellenkeller.
  • Anpfiff im Zürcher Letzigrund ist um 20.30 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
Die Sonne lacht vor dem Derby nur auf einer Gleisseite: FCZ plötzlich ganz vorne dabei

Die Tabelle:

Die Torschützenliste:

Top Players list provided by Sofascore
Leader Servette schlägt Thun mühelos – St.Gallen und Basel teilen sich die Punkte
Eine Punkteteilung, die keinem der beiden Teams hilft. St.Gallen und Basel trennten sich im Verfolgerinnen-Duell mit einen 1:1 Remis. Mara Tauriello hatte die Gäste aus Basel bereits nach 16 Minuten in Führung gebracht. Die Ostschweizerinnen konnten aber nach dem Seitenwechsel in der Person von Jana Brunner reagieren. Damit wuchs der Rückstand auf die Tabellenspitze für beide Teams auf sieben (St.Gallen), respektive fünf Punkte (Basel) an.
Zur Story