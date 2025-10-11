recht sonnig15°
DE | FR
burger
Sport
Velo

Monumentaler Pogacar gewinnt Lombardei-Rundfahrt zum 5. Mal in Folge

POGACAR Tadej during the 119th edition of the Il Lombardia, Tour of Lombardy cycling race, a 241 km one day race from Como to Bergamo on October 11, 2025, Italy. PUBLICATIONxNOTxINxITAxFRAxCHN Copyrig ...
Wo er fährt, ist er im Fokus: Tadej Pogacar.Bild: www.imago-images.de

Monumentaler Pogacar gewinnt Lombardei-Rundfahrt zum 5. Mal in Folge

Tadej Pogacar beendet seine Saison mit einem weiteren Triumph. Der Slowene triumphiert wie in den vergangenen vier Jahren erneut bei der Lombardei-Rundfahrt. Er stand somit 2025 bei allen Monumenten auf dem Podest.
11.10.2025, 16:5411.10.2025, 17:58
Ralf Meile
Ralf Meile

Die Superlative sind längst ausgegangen, wenn man versucht, Tadej Pogacar und seine Leistungen zu beschreiben. Dass er die Lombardei-Rundfahrt gewinnen würde, stand eigentlich schon vor dem Start fest. Als «Pogi» rund 36 Kilometer antrat, versuchten seine verbliebenen Kontrahenten erst gar nicht, ihm am Rad zu bleiben.

Wenig später hatte der 27-Jährige den alleine in Führung liegenden Amerikaner Quinn Simmons ein- und überholt. Im Ziel in Bergamo feierte Pogacar nach 238 Kilometern mit rund 4500 Höhenmetern seinen 5. Sieg in Folge an der Lombardei-Rundfahrt.

«Wie jedes Jahr: Mein bisher bestes»

«Dieses Rennen scheint mir auf den Leib geschneidert zu sein», sagte Pogacar. «Aber ich habe auch ein sehr gutes Team um mich herum, das das Rennen gestalten konnte.» Er gewann das «Rennen der fallenden Blätter» zum Saisonausklang mit rund zwei Minuten Vorsprung auf seinen Dauerrivalen Remco Evenepoel. Der 28-jährige Australier Michael Storer als Dritter bescherte der Schweizer Tudor-Equipe den ersten Podestplatz an einem Monument.

Für Tadej Pogacar war es der 20. Sieg der Saison und der letzte Absatz im Erfolgskapitel 2025 in seiner Biographie. Es war ein weiteres Jahr für die Geschichte. Er gewann im Sommer zum vierten Mal die Tour de France. Er verteidigte kürzlich in Ruanda seinen WM-Titel und wurde danach in Frankreich auch erstmals Europameister. «Seit sieben Jahren sage ich jedes Jahr, dass es meine bisher beste Saison war. Das kann ich erneut sagen», meinte Pogacar.

Reigning World Champion Tadej Pogacar indicates five as he celebrates winning his fifth in a row Il Lombardia, Tour of Lombardy cycling race, in Bergamo, Italy, Saturday, Oct. 11, 2025. (Marco Alpozzi ...
Der «Kannibale» fährt die Krallen aus.Bild: keystone

Fünf Monumente, fünf Podestplätze

Dazu gelang es ihm auch, in allen fünf Monumenten des Radsports aufs Podest zu fahren. Bei Mailand–Sanremo wurde Pogacar Dritter, danach gewann er die Flandern-Rundfahrt und wurde bei seiner Premiere in der «Hölle des Nordens» gleich Zweiter von Paris–Roubaix, er gewann Lüttich–Bastogne–Lüttich und nun auch noch die Lombardei-Rundfahrt.

Velofahren geht auch ein bisschen langsamer als bei Pogacar:

Rauszeit
Hier verrate ich dir drei meiner Favoriten für eine Velo-Tour im goldenen Oktober

Bei all diesen Erfolgen fällt es nicht nur schwer, die Übersicht zu behalten. Sie führen auch zwangsläufig dazu, dass Pogacar schon lange nicht mehr mit seinen aktuellen Gegnern verglichen wird, sondern auch mit den Grössten der Geschichte. Mit dem jüngsten Sieg zog er mit Fausto Coppi gleich, der «Campionissimo» hatte als bislang einziger Fahrer die Lombardei-Rundfahrt fünf Mal gewinnen können.

Mehr Radsport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Sprüche für Rennvelofahrer
1 / 15
Die besten Sprüche für Rennvelofahrer
«Nur noch eine Kurve, dann sind wir oben.»
quelle: imago stock&amp;people / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Schmeckt man den Alkoholgehalt von Bier heraus?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Familie Xhaka kauft in Liestal eine Villa und lässt den Garten roden
2
Hegseth schimpfte über «fette Truppen» – nun folgt die Retourkutsche
3
«Hochverrat am Gotthard» – Paolo Duca und Luca Cereda schmeissen bei Ambri hin
4
Rupperswil-Vierfachmörder Thomas N. erzielt vor Gericht einen überraschenden Erfolg
5
Gaza-Gipfel mit Trump und al-Sisi geplant +++ 81 tote Palästinenser geborgen, sagt Hamas
Meistkommentiert
1
Trump geht leer aus: María Corina Machado gewinnt den Friedensnobelpreis
2
Ex-Marine-Captain erhebt happige Vorwürfe: «Das Projekt F-35 ist gescheitert»
3
«Politik über Frieden gestellt» – Friedensnobelpreis sorgt für Empörung im Weissen Haus
4
Hat Gott uns den Glauben eingepflanzt oder steckt er in den Genen?
5
Netflix erhöht die Preise für die Schweiz – so haben sich die Streaming-Kosten entwickelt
Meistgeteilt
1
100 Prozent: Neue Zölle gegen China +++ Trump gratuliert Nobelpreisträgerin Machado
2
Schottland spielt in Estland alleine, weil kein Heimteam auftaucht
3
Liebi. Sooo viel Liebi in Werbungen der Siebzigerjahre
4
«Meilenstein für die Ruag»: Die 5 wichtigsten Punkte der F-35-Medienkonferenz
5
Venezolanerin Machado widmet Friedensnobelpreis Trump
Wäre der Plan von Granit Xhakas Familie aufgegangen, würde er heute für Schweden spielen
Heute Abend (20.45 Uhr) trifft die Schweiz in der WM-Qualifikation auswärts auf Schweden. Für Captain Granit Xhaka ein besonderes Spiel. Denn eigentlich wollten seine Eltern vom Kosovo nach Schweden flüchten. Warum sie trotzdem in der Schweiz geblieben sind.
Freitagabend, WM-Qualifikation, Schweiz gegen Schweden. Natürlich wird Granit Xhaka wie immer das Nati-Dress tragen. Was hierzulande aber kaum jemand weiss: Wenn in der Familie Xhaka alles nach Plan gelaufen wäre, dann würde Granit jetzt für Schweden spielen – nicht für die Schweiz.
Zur Story