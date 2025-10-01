Liveticker

Barça mit einem aktiven Start gegen PSG + Leverkusen liegt zurück

Barcelona – PSG

Union Saint-Gilloise – Newcastle United

Newcastle United ist in der Champions League angekommen. Die Magpies gewannen am Mittwochabend gegen die Belgier von Union Saint-Gilloise souverän 4:0. Anthony Gordon traf nach dem Führungstreffer von Nick Woltemade (17.) zweimal vom Elfmeterpunkt aus (43., 64.).

Newcastle gewinnt problemlos in Belgien. Bild: keystone

Harvey Barnes setzte zehn Minuten vor dem Ende den Schlusspunkt (80.). Wenig später durfte auch noch Fabian Schär für ein paar Minuten mittun. Bei den Belgiern wiederum wurde Marc Giger zur Pause eingewechselt. Geleitet wurde das Spiel vom Schweizer Unparteiischen Urs Schnyder.

Union Saint-Gilloise - Newcastle United 0:4 (0:2).

SR Schnyder (SUI).

Tore: 17. Woltemade 0:1. 43. Gordon (Penalty) 0:2. 64. Gordon (Penalty) 0:3. 80. Barnes 0:4.

Bemerkungen: Union Saint-Gilloise mit Giger (ab 46.), Newcastle United mit Schär (ab 83.).

Karabach Agdam – Kopenhagen

Karabach Agdam bleibt in der Königsklasse weiter makellos. Die Neulinge aus Aserbaidschan schlugen den FC Kopenhagen, der dem FC Basel die Teilnahme an diesem Wettbewerb vermiest hatte, dank je einem Treffer pro Halbzeit 2:0. Abdellah Zoubir und Emmanuel Abdai waren die beiden Torschützen.

Am ersten Spieltag überraschte Karabach gegen Benfica Lissabon, als sie einen 0:2-Rückstand drehten. Kopenhagen bleibt somit bei einem Punkt. Vor zwei Wochen sicherte sich der dänische Meister gegen Bayer Leverkusen einen Punkt.



Karabach Agdam - FC Kopenhagen 2:0 (1:0).

SR Gozubuyuk (NED).

Tore: 28. Zoubir 1:0. 83. Addai 2:0. (riz/sda)