klar
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Champions League: Barcelona gegen PSG im Liveticker

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Barça mit einem aktiven Start gegen PSG + Leverkusen liegt zurück

01.10.2025, 20:0001.10.2025, 21:11
Inhaltsverzeichnis
Barcelona – PSGUnion Saint-Gilloise – Newcastle UnitedKarabach Agdam – Kopenhagen

Barcelona – PSG

Union Saint-Gilloise – Newcastle United

Newcastle United ist in der Champions League angekommen. Die Magpies gewannen am Mittwochabend gegen die Belgier von Union Saint-Gilloise souverän 4:0. Anthony Gordon traf nach dem Führungstreffer von Nick Woltemade (17.) zweimal vom Elfmeterpunkt aus (43., 64.).

Newcastle&#039;s Harvey Barnes, center, is congratulated after scoring his sides fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between Union St. Gilloise and Newcastle United at t ...
Newcastle gewinnt problemlos in Belgien.Bild: keystone

Harvey Barnes setzte zehn Minuten vor dem Ende den Schlusspunkt (80.). Wenig später durfte auch noch Fabian Schär für ein paar Minuten mittun. Bei den Belgiern wiederum wurde Marc Giger zur Pause eingewechselt. Geleitet wurde das Spiel vom Schweizer Unparteiischen Urs Schnyder.

Union Saint-Gilloise - Newcastle United 0:4 (0:2).
SR Schnyder (SUI).
Tore: 17. Woltemade 0:1. 43. Gordon (Penalty) 0:2. 64. Gordon (Penalty) 0:3. 80. Barnes 0:4.
Bemerkungen: Union Saint-Gilloise mit Giger (ab 46.), Newcastle United mit Schär (ab 83.).

Karabach Agdam – Kopenhagen

Karabach Agdam bleibt in der Königsklasse weiter makellos. Die Neulinge aus Aserbaidschan schlugen den FC Kopenhagen, der dem FC Basel die Teilnahme an diesem Wettbewerb vermiest hatte, dank je einem Treffer pro Halbzeit 2:0. Abdellah Zoubir und Emmanuel Abdai waren die beiden Torschützen.

Am ersten Spieltag überraschte Karabach gegen Benfica Lissabon, als sie einen 0:2-Rückstand drehten. Kopenhagen bleibt somit bei einem Punkt. Vor zwei Wochen sicherte sich der dänische Meister gegen Bayer Leverkusen einen Punkt.

Karabach Agdam - FC Kopenhagen 2:0 (1:0).
SR Gozubuyuk (NED).
Tore: 28. Zoubir 1:0. 83. Addai 2:0. (riz/sda)

Das geschah gestern:

Gala als «bestes Team der Welt» und Liebe und Hass zwischen Chelsea und Mourinhos Benfica
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
1 / 21
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
5 Tore: Erling Haaland (Manchester City) beim 7:0 gegen Leipzig am 14. März 2023.
quelle: imago/pro sports images / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Er schwingt die Champions League Flagge wie kein anderer
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
2
Warum Putin in argen Nöten ist
3
Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
4
Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen
5
Die seltsame Wandlung der Marjorie Taylor Greene
Meistkommentiert
1
«Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
2
Fast 70 Prozent der Schweizer befürworten laut Umfrage Einheitskasse
3
Eigenwohl vor Gemeinwohl: Die Schweiz wird zum «Ego-Land»
4
Ärger in Tourismuskantonen – der Zweitwohnungssteuer droht bereits Widerstand
5
Picdump 159 – Wir wollen keinen Winter, wir wollen Memes!
Meistgeteilt
1
Russischer Besatzungsfunktionär stirbt nach ukrainischem Drohnenschlag
2
Das ist der beliebteste Bundesrat – und das der unbeliebteste
3
Der Summer of Love ist am Ende: Kidman und Urban sollen getrennt sein
4
Oberstes US-Gericht stoppt Cook-Entlassung + Trump will Zölle auf ausländische Filme
5
So bringst du Lionel Messi zum Lachen …
Rappi fügt Davos erste Niederlage zu – Berner Debakel gegen Gottéron – ZSC siegt wieder
Die ZSC Lions nutzen das Derby gegen Kloten, um nach zuletzt vier Niederlagen wieder einmal als Sieger vom Eis zu gehen. Davos verliert erstmals in dieser Saison. Die Fakten vom Dienstag.
In den ersten neun Saisonspielen hatte Davos bloss drei Gegentore in Unterzahl zugelassen. Gleich viele kassierten die Bündner nun beim 3:4 nach Penaltyschiessen bei den Rapperswil-Jona Lakers. Das 1:0 erzielte in der 6. Minute Dominic Lammer, der mit einem Ablenker bereits zum fünften Mal in der laufenden Meisterschaft erfolgreich war.
Zur Story