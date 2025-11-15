Schweizer Jubel in Genf – die WM ist ganz nah. Bild: keystone

Die Nati schlägt Schweden, doch der Kosovo crasht die Schweizer WM-Party

Es muss mit dem Teufel zu und her gehen, damit sich die Schweiz nicht für die Fussball-WM 2026 qualifiziert. Nur rechnerisch ist ihr die Teilnahme noch zu nehmen nach dem 4:1-Sieg gegen Schweden und bevor es zum Abschluss gegen den Kosovo geht.

Die Schweiz gewinnt in der WM-Qualifikation ihr vorletztes Spiel in Genf gegen Schweden mit 4:1 und ist damit dem WM-Ticket ganz nahe. Breel Embolo, Granit Xhaka, Dan Ndoye und Johan Manzambi trafen für die Schweiz in Genf.

Dass das WM-Ticket noch nicht gesichert ist, liegt an der kosovarischen Nationalmannschaft, die mit einem Kantersieg im letzten Gruppenspiel am Dienstag in Pristina gegen die Schweiz noch Gruppensieger werden kann.

Schweiz – Schweden 4:1 (1:1)

Genf. - SR Lambrechts (BEL).

Tore: 12. Embolo 1:0. 33. Nygren 1:1. 60. Xhaka (Penalty) 2:1. 75. Ndoye 3:1. 94. Manzambi 4:1.

Schweiz: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez (70. Muheim); Aebischer, Xhaka; Vargas (85. Fassnacht), Rieder (70. Sow), Ndoye (90. Zeqiri); Embolo (85. Manzambi).

Schweden: Johansson; Holm (50. Gudmundsson), Lagerbielke, Hien, Svensson; Bernhardsson (78. Lidberg), Karlström, Ayari (63. Zeneli), Elanga (78. Forsberg); Nygren, Svanberg (62. Isak).

Bemerkungen: Schweiz ohne Jaquez und Bajrami (überzählig). Verwarnungen: 19. Ayari, 36. Ndoye. 51. Karlström. 58. Johansson. 92. Forsberg.

Slowenien – Kosovo 0:2 (0:1)

Ljubljana. - SR Turpin (FRA). - Tore: 6. Asllani 0:1. 64. Karnicnik (Eigentor) 0:2. - Bemerkungen: Kosovo mit Saipi (Lugano), ohne Hajrizi (Sion/Ersatz). 53. Gelb-Rote Karte gegen Stojanovic (Slowenien).

(ram/sda)