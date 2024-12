1 Laura Pirovano ITA 2 Corinne Suter 3 Lauren Macuga USA 4 Kira Weidle-Winkelmann GER 5 Laura Gauché FRA 6 Elena Curtoni ITA 7 Stephanie Venier AUT 8 Ester Ledecka CZE 9 Lara Gut-Behrami 10 Federica Brignone ITA 11 Cornelia Hütter AUT 12 Marta Bassino ITA 13 Sofia Goggia ITA 14 Mirjam Puchner AUT 15 Kajsa Vickhoff Lie NOR 16 Romane Miradoli FRA 17 Alice Robinson NZL 18 Michelle Gisin 19 Roberta Melesi ITA 20 Ariane Rädler AUT Die weiteren Schweizerinnen: 24 Joana Hählen 25 Jasmina Suter 27 Delia Durrer 28 Priska Ming-Nufer 32 Stephanie Jenal

Gut-Behrami fährt in Beaver Creek bei Hütter-Sieg aufs Podest – Gisin in Abfahrt in Top 10

Cornelia Hütter holt beim Speed-Auftakt in Beaver Creek ihren siebten Weltcup-Sieg, den dritten in der Abfahrt. Die Österreicherin gewann die erste Abfahrt der Saison mit 16 Hundertsteln Vorsprung auf die Italienerin Sofia Goggia.

Beste Schweizer Abfahrerin war Lara Gut-Behrami als Dritte. Der Gesamtweltcup-Siegerin des vergangenen Winters war es zuvor in dieser Saison noch nicht nach Wunsch gelaufen. Auf den Start zum Riesenslalom in Sölden musste sie kurzfristig verzichten, in Killington klassierte sie sich nur im 13. Rang.