Das Schweizer Eishockey-Nationalteam möchte sich am Samstag zum dritten Mal nach 2013 und 2018 für einen WM-Final qualifizieren. Gegner im Halbfinal in Prag ist wie vor sechs Jahren Kanada, das damals überraschend 3:2 bezwungen wurde.



Mit dem gleichen Resultat endete auch das Duell in der Vorrunde – allerdings zu Gunsten der Nordamerikaner. Für die Schweizer ist gegen den Titelverteidiger also Revanche angesagt. Spielbeginn ist um 18.20 Uhr. (sda)