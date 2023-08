Liveticker

Grosse Hürde für den FCB – gelingt in Kasachstan doch noch das Weiterkommen?

Das Wichtigste in Kürze

Der FC Basel kämpft am Donnerstag im kasachischen Qostanai um die Qualifikation für die Conference League.

Das Hinspiel verlor der Schweizer Klub gegen Tobol Kostanay mit 1:3.

Schaffen die Basler heute eine Sensation? Denn noch nie kamen sie nach einer Heimpleite weiter.

Nach 📏 3'719km & ✈️ 8h Flug



Anders als das Hinspiel wird die Partie in Kasachstan nicht im Schweizer Fernsehen übertragen. Weder SRF noch «Blue» haben die TV-Rechte. Diese liegen beim schwedischen Streaming-Unternehmen « Solidsport ». Um die Partie zu schauen, müssen aber umgerechnet gut 14 Franken bezahlt werden. Viele Ausfälle beim FCB Neben den vielen Leistungsträgern der letzten Saison, die Basel im Sommer bereits verlassen haben, fehlen in Kostanay auch die gesperrten Riccardo Calafiori und Thierno Barry, die Verletzten Marwin Hitz und Jonathan Dubasin sowie die kranken Taulant Xhaka und Sergio Lopez. Der Schiedsrichter Geleitet wird die Partie von Milos Milanovic. Bei dem 29-jährigen Serben dürfen sich die Spieler nicht viel erlauben, in 166 Einsätzen zeigte er im Schnitt pro Spiel fast fünf Karten. Katastrophale Vorbereitung Anders als die Kasachen, die zwischen den beiden Partien kein Ligaspiel absolvieren mussten, sind die Basler zudem alles andere als ausgeruht. Aufgrund eines Defekts am Flugzeug, das der FCB für die weite Reise gechartert hat, musste der Start erst um einige Stunden und dann um einen ganzen Tag verschoben werden. Der FCB-Tross hob dann erst am Mittwochnachmittag ab und kam in der Nacht in Kasachstan an. Die Partie findet 20 Uhr kasachischer Zeit (16 Uhr in der Schweiz) statt. Der FCB muss liefern – trotz Flugchaos Die Ausgangslage Nach der 1:3-Niederlage im Hinspiel hat der FCB ohnehin eine schwierige Aufgabe vor sich. Einen Sieg mit zwei Toren Unterschied braucht es nur schon, um die Verlängerung zu erreichen. Erst ab einem Erfolg mit drei Toren Unterschied oder einem Sieg im Penaltyschiessen ist der FCB in der nächsten Qualifikationsrunde. video: srf Herzlich Willkommen! Im Rückspiel der 2. Runde der Qualifikation zur Conference League trifft der FC Basel in Kasachstan auf Tobol Kostanay. Hier verfolgst du das Spiel im Liveticker.

Erfolgreiche Conference-League-Saison hinter sich

Am Mittwoch konnte Servette jubeln, der Schweizer Fussballklub überstand eine erste Qualifikationsrunde in der Champions League. Damit ist klar: Die Genfer spielen im Herbst minimum in der Europa League, eventuell sogar in der Champions League.

Europäisch bleiben wollen auch die Basler. In der letzten Saison schaffte das Team den Einzug in den Halbfinal, wo man schliesslich gegen die Fiorentina verlor. Umso erstaunlicher ist die Heimpleite in der zweiten Qualifikationsrunde diese Saison. Ob der FC Basel die Kurve noch kratzt, erfährst du ab 16 Uhr hier live. (leo)