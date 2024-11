Eklat und Spielabbruch nach Provokationen gegen Kosovo

Der Abstieg in der Nations League ist Tatsache – die Schweiz spielt gegen Serbien nur 1:1

Ronaldo trifft per Fallrückzieher – Spanien schlägt Dänemark – Kosovo-Spiel abgebrochen

Das Team des Kosovo und dessen deutscher Trainer Franco Foda, der 2022 beim FC Zürich wirkte, verliessen nach minutenlangen Diskussionen mit dem Schiedsrichter in der achten Minuten der Nachspielzeit – die eigentlich nur hätte vier Minuten dauern sollen – beim Stand von 0:0 den Innenraum und gingen in die Kabine. Etwa eine dreiviertel Stunde später gingen dann auch die Rumänen vom Platz; nach einer Lautsprecher-Durchsage verliessen die Zuschauer das Stadion. (sda/dpa)

Auf TV-Aufnahmen war zu sehen, wie vereinzelt Spieler und Betreuer des kosovarischen Teams die umstrittene Doppeladler-Geste in Richtung der Fans zeigten. Diese symbolisiert die albanische Nationalidentität und wird oft von ethnischen Albanern verwendet, um ihre Heimatverbundenheit auszudrücken. Viele Serben erinnert der Doppeladler jedoch an die Verluste des Kosovo-Kriegs 1998 bis 1999 und die Abspaltung des Kosovo von Serbien.

Im Nations-League-Duell zwischen Rumänien und dem Kosovo kam es kurz vor Schluss zu einem Eklat samt Spielabbruch. Die Fussballer der Gäste verliessen in der Nachspielzeit geschlossen das Feld.

Am Sportforum in Luzern trafen sich Sport und Wirtschaft. Eine Symbiose, die für die Schweizer Olympiapläne 2038 von entscheidender Bedeutung ist. Denn dafür braucht es finanzielle Unterstützung in einer noch nie dagewesenen Dimension.

Es ist ein Kernthema der Schweizer Olympiapläne und wurde auch beim Schweizer Sport Forum vergangene Woche in Luzern eifrig diskutiert. Die Winterspiele 2038 sollen zu einem beträchtlichen Teil privatwirtschaftlich finanziert werden. Neben dem hohen dreistelligen Millionenbetrag des IOC und den Zuschauereinnahmen planen die Initianten rund um Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann für das Budget mit Geldern aus der Wirtschaft in der Höhe von 250 Millionen.