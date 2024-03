21 Saisons, über 40'000 Punkte: Die Langlebigkeit des 39-jährigen LeBron James ist unerreicht. Bild: keystone

40'000 Punkte in der NBA – LeBron James schafft bisher unerreichten Meilenstein

Basketball-Superstar LeBron James (39) skorte im NBA-Heimspiel seiner Los Angeles Lakers gegen die Denver Nuggets seinen 40'000. Punkt und erreichte damit einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere.

LeBron James, seit über einem Jahr der ewige Skoring-Leader der NBA, erreichte als erster Akteur die 40'000-Punkte-Marke. Der historische Wurf gelang ihm früh im zweiten Viertel. Insgesamt gelangen ihm 26 Punkte bei der 114:124-Heimniederlage. Am Ende der Partie stand er bei 40'017 Punkten.

«Der erste Spieler zu sein, der so etwas schafft, ist in dieser Liga natürlich äusserst cool», sagte LeBron James. «Schliesslich kenne ich die Geschichte der Liga. Ich weiss, was für Grössen schon in der NBA gespielt haben und aktuell spielen. Das Wichtigste für mich bleiben aber die Siege, und ich hasse es, dass mir die Bestmarke in einem Spiel gelang, das wir verloren haben.»

Das Knacken der 40'000-Punkte-Marke hat den geringeren Stellenwert als jene Bestmarke, die James vor etwas mehr als einem Jahr dem legendären Kareem Abdul-Jabbar abnahm: die ewige Skorer-Krone der NBA. Dennoch war es erneut ein spezieller Moment, für den LeBron James von den Fans der LA Lakers und von der Organisation (mit einem Video auf dem Stadion-Würfel) auch wieder ausgiebig gefeiert wurde.

Weitere Rekorde kann LeBron James in seiner Karriere noch brechen. Bei der Anzahl der gespielten Minuten liegt er in den ewigen Rankings auf Platz 2, bei der Anzahl der gespielten Partien auf Platz 7, bei den Assists auf Platz 4 und bei den Steals auf Platz 8.

Wichtiger wird für den 39-Jährigen aber sein, die Siegquote in den verbleibenden 20 Partien zu verbessern. Derzeit stehen die Lakers nämlich auf Platz 10 der Western Conference und müssten damit ins Play-In-Turnier. Die Dallas Mavericks auf Platz 8 haben bei zwei Partien weniger einen Erfolg mehr auf dem Konto, die Phoenix Suns auf dem letzten direkten Playoff-Platz stehen bei ebenfalls zwei Spielen weniger bei zwei Siegen mehr als der NBA-Rekordmeister aus Los Angeles. (nih/sda)