Playoffentscheidungen und eine Cheerleaderin sorgen in der NFL für Schlagzeilen

Nach 18 Wochen ist die Regular Season der NFL bereits wieder vorbei. Am letzten Spieltag sicherten sich die Denver Broncos und die Tampa Bay Buccaneers die letzten Playofftickets. In Green Bay gefror eine Wasserflasche innert Sekunden und in Dallas wurde eine Cheerleaderin von einem Ball abgeschossen.

Die Bucs zittern sich in die Playoffs

Die Tampa Bay Buccaneers brauchten am letzten Spieltag gegen die New Orleans Saints noch einen Sieg, um sich das Ticket für die Playoffs zu sichern, ohne auf Schützenhilfe hoffen zu müssen. Gegen die Saints, welche schon lange nichts mehr mit dem Playoffrennen zu tun haben, tat sich das Team aus Tampa Bay allerdings sehr schwer und lag zur Halbzeit mit 6:16 zurück.

In der zweiten Hälfte steigerten sich die Bucs und Quarterback Baker Mayfield warf zwei Touchdowns. Zusätzlich lief Bucky Irving zu einem weiteren Touchdown und die Defense liess nur noch ein Field Goal zu. So war Tampa Bay kurz vor Schluss mit 27:19 in Führung und musste noch einen Drive der Saints stoppen. Das gelang ihnen 32 Yards vor der Endzone auch und so sicherten sich die Buccaneers zum vierten Mal hintereinander den Titel der NFC-South-Division. Durch den Sieg kam es auch nicht mehr auf das Resultat der Atlanta Falcons an. Diese unterlagen in der Verlängerung gegen die Carolina Panthers 38:44.

1000 Yards mit dem letzten Spielzug

Mike Evans, Wide Receiver der Buccaneers, konnte nicht nur über die Playoffqualifikation jubeln, sondern erzielte mit dem letzten Spielzug der Partie noch neun Yards und erreichte somit in seiner elften NFL-Saison zum elften Mal über 1000 Receiving Yards. Nur ein Wide Receiver erreichte bisher so viele Jahre hintereinander 1000 Yards: Hall-of-Fame-Mitglied Jerry Rice zwischen 1986 und 1996.

Das Besondere an diesem Play war noch, dass die Buccaneers diese Yards gar nicht mehr benötigten und somit ein Risiko eingingen, den sicheren Sieg noch herzuschenken. Glück für Tampa, dass alles gut ging und für Mike Evans hat es sich ordentlich gelohnt: Durch das Erreichen der 1000 Yards erhält er nun einen Bonus von 3 Millionen Dollar, was das ganze Team mit ihm feierte.

Wer fängt die heisse Kartoffel?

Acht Saisons hintereinander verpassten die Denver Broncos die Playoffs. Nun ist es endlich wieder so weit und der Super-Bowl-Sieger aus der Saison 2015/2016 steht zum ersten Mal nach der Peyton-Manning-Ära wieder in den Playoffs.



Gegen die Kansas City Chiefs, welche viele Starter gar nicht erst auflaufen liessen, da sie sich den ersten Platz der AFC-Conference bereits sichern konnten, hatten die Broncos gar keine Probleme und gewannen souverän mit 38:0. Besonders kurios war der dritte Touchdown der Partie durch Devaughn Vele: Insgesamt dreimal wurde der Ball abgefälscht, bevor er in den Händen von ihm landete.

Rookie-Quarterback Bo Nix zeigte ein weiteres Mal eine extrem starke Leistung und warf den Ball insgesamt für 321 Yards, vier Touchdowns und nur drei seiner 29 Pässe wurden nicht gefangen. Somit unterstrich Nix ein weiteres Mal, warum er als einer der Favoriten für den Award des besten Rookies der Saison gilt.

Leidtragende des Sieges der Denver Broncos sind die Cinncinati Bengals. Trotz des Sieges gegen die Pittsburgh Steelers verpassen die Bengals zum zweiten Mal hintereinander die Playoffs.

–14 Grad ist auch für ein Wasser zu kalt

Respekt an alle Fans, welche gestern im legendären Lambeau Field das Spiel zwischen den Green Bay Packers und den Chicago Bears durchstanden. Bei eisigen Temperaturen von bis zu –14 Grad Celsisus fand die Partie statt. Bereits während des Spiels machte ein Video die Runde, welches einen Fan zeigt, der sich eine Wasserflasche kaufte. Diese Investition scheint sich nicht gelohnt zu haben.

Allerdings glauben viele User in den sozialen Medien, dass es sich bei diesem Video um einen Fake handeln muss, da sie der Meinung sind, dass es nicht kalt genug sei, dass das Wasser so schnell einfriert.

Beim Spiel selbst konnte sich Chicago zum ersten Mal seit 2018 und elf Niederlagen in Serie gegen die Packers über einen Sieg gegen den grossen Rivalen freuen. Mit auslaufender Zeit erzielte Kicker Cairo Santos aus 51-Yards das entscheidende Field Goal.

Damit können die Bears nach zuletzt zehn Niederlagen in Serie die Saison mit einem schönen Prestiegsieg beenden. Für die Packers geht es nächste Woche in den Playoffs gegen die Philadelphia Eagles weiter.

Cheerleaderin sein ist gefährlich

Bei vielen Teams der NFL gehören die Cheerleaderinnen traditionell zum American Football dazu. Beim Spiel zwischen den Dallas Cowboys und den Washington Commanders zeigte sich nun, dass der Job nicht ungefährlich zu sein scheint. Nach einem Kick von Brandon Aubrey wurde eine Cheerleaderin der Cowboys von hinten am Kopf getroffen.

Die Getroffene schien den Schock gut verdauen zu können und schmunzelte wenig später bereits wieder darüber. Weniger zum Lachen war allerdings die gesamte Saison der Dallas Cowboys: zehn Niederlagen sammelte die Franchise aus dem Bundesstaat Texas in dieser Saison und konnte schon lange Zeit nicht mehr um die Playoffs mitreden.

Auch gegen die Washington Commanders gingen die Cowboys als Verlierer vom Feld. Gerade einmal drei Sekunden vor dem Ende konnte Terry McLaurin den Ball in der Endzone fangen und sicherte den Commanders somit den knappen Sieg.

Die Patriots gewinnen (leider?)

Vor dem letzten Spieltag waren die New England Patriots das schlechteste Team der Liga. Somit hätten sie das Recht auf den ersten Pick im nächsten NFL-Draft gehabt. Doch gegen die Buffalo Bills konnten sich die Patriots mit Backup-Quarterback Joe Milton durchsetzen und die Schlusslaterne damit an die Tennessee Titans übergeben. Das erfreute nicht alle Fans der Patriots, welche statt des Sieges lieber den ersten Pick gehabt hätten.

Für Headcoach Jared Mayo ist sein Engagement bei den Patriots bereits nach einer Saison wieder zu Ende. Kurz nach dem Spielende meldete New England, dass Mayo nach der enttäuschenden Saison entlassen wird.

Detroit gewinnt den NFC-Gipfel

Das Duell zwischen den Detroit Lions und den Minnesota Vikings wurde mit grosser Spannung erwartet. Es war klar, der Gewinner sichert sich den ersten Platz der NFC und erhält für die erste Runde der Playoffs ein Freilos und hat in den gesamten Playoffs, abgesehen vom Super Bowl Heimvorteil.



Detroit liess Minnesota allerdings keine Chance und setzte sich klar und deutlich mit 31:9 durch. Spieler des Spiels war Runningback Jahmyr Gibbs mit insgesamt vier Touchdowns und 170 Yards. Damit war Gibbs für jeden Touchdown des Spiels verantwortlich. Die Vikings sind nun das erste Team der NFL-Geschichte, welches die Division trotz 14 Siegen nicht gewinnen kann.

Informieren wäre praktisch gewesen

Im Jahr 1984 lief Eric Dickerson im Dienste der Los Angeles Rams in einer Saison für insgesamt 2105 Yards. Ein Rekord, welcher bis heute besteht. Diese Saison war allerdings Saquon Barkley sehr nahe dran und hatte einen Spieltag vor Schluss insgesamt 2005 Yards auf dem Konto.

Doch sein Team, die Philadelphia Eagles, hatten kein Interesse, dass ihr Runningback kurz vor den gesicherten Playoffs ein aus ihrer Sicht unnötiges Risiko eingeht und sich noch verletzen könnte. Somit wurde Barkley für das Spiel gegen die New York Giants geschont. Besonders bitter dürfte es für die Fangruppe sein, welche extra für den Rekord angereist sind und das insgesamt 1000 Meilen, das entspricht über 1600 Kilometern.

Auch ohne ihren Runningback konnten sich die Eagles durchsetzen und gewannen das Spiel gegen die New York Giants mit 20:13.

Die besten Szenen der Woche

Die Playoffs

Bereits am Samstag starten nun die Playoffs, so sieht der Spielplan der ersten Runde aus: