bedeckt, wenig Regen19°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Champions League live: FC Basel – Kopenhagen – Quali in Ticker und TV

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Basel will zurück in die Champions League und muss dazu an Kopenhagen vorbei

20.08.2025, 19:40
Mehr «Sport»

Der FC Basel träumt davon, erstmals seit acht Jahren wieder die Gruppen- respektive Ligaphase der Champions League zu erreichen. Dafür muss sich der Schweizer Double-Sieger gegen sein dänisches Pendant, den FC Kopenhagen, durchsetzen.

Am Mittwoch um 21 Uhr bestreiten die beiden Teams das Playoff-Hinspiel im Basler St. Jakob-Park. Für den FCB geht es darum, sich mit dem heimischen Publikum im Rücken eine möglichst gute Ausgangslage für das Rückspiel eine Woche später in Dänemarks Hauptstadt zu erspielen. Ein klarer Favorit ist in dem Duell nicht auszumachen.

Das Spiel verfolgst du hier im Liveticker und im Stream vom SRF. (nih/sda)

Shaqiri will mit Basel wieder magische Champions-League-Nächte: «Kennen unsere Qualitäten»

Mehr Sport:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
1 / 21
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
5 Tore: Erling Haaland (Manchester City) beim 7:0 gegen Leipzig am 14. März 2023.
quelle: imago/pro sports images / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Er schwingt die Champions League Flagge wie kein anderer
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Nato alarmiert Eurofighter in Rumänien ++ Schweden will Frieden in Ukraine sichern
2
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
3
Touristen flüchten vor der Hitze in den Norden – das sorgt für Probleme
4
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
5
Trumps grösster Albtraum – eine verrückte Woche im Rückblick
Meistkommentiert
1
FCSG lässt Noah Yannick ziehen +++ Lehmann-Ex Luiz nach England
2
Rösti will neue Auto-Steuer: Eine Zahl geistert herum – und sorgt bereits für Kritik
3
«Ich eröffne mal DIE Diskussion: Wo isst man den besten Döner?»
4
25 Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (und dich umso älter aussehen lassen)
5
Studie enthüllt: Wer Abnehmspritze Wegovy absetzt, nimmt innert Kürze wieder zu
Meistgeteilt
1
«Es ist zu befürchten, dass die amerikanische Regierung die Ausgangslage nicht versteht»
2
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
3
Trump will Raumfahrt-Vorschriften lockern + Brasilien stellt Milliarden gegen Zölle bereit
4
Die ewige Naivität der Schweiz im Umgang mit den USA
5
Unklare Zollregelung: Belgische Post stellt vorerst Paketversand in die USA ein
Diese hohe Hürde trennt den FCB von den Champions-League-Millionen
Der FC Basel spielt gegen den FC Kopenhagen um den Einzug in die Champions League. Wie schwierig die Aufgabe wird, zeigt der direkte Vergleich der beiden Klubs.
In den letzten Jahren hat Kopenhagen im Europacup besser abgeschnitten. Mit 44,875 Punkten belegten die Dänen zum Abschluss der letzten Saison den 49. Platz im Klub-Ranking der UEFA. Basel, das 2023 in der Qualifikation scheiterte und 2024 nicht im Europacup vertreten war, kam im Ranking mit 33,000 Punkten auf Rang 66.
Zur Story