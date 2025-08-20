Champions League live: FC Basel – Kopenhagen – Quali in Ticker und TV

Liveticker

Basel will zurück in die Champions League und muss dazu an Kopenhagen vorbei

Der FC Basel träumt davon, erstmals seit acht Jahren wieder die Gruppen- respektive Ligaphase der Champions League zu erreichen. Dafür muss sich der Schweizer Double-Sieger gegen sein dänisches Pendant, den FC Kopenhagen, durchsetzen.

Am Mittwoch um 21 Uhr bestreiten die beiden Teams das Playoff-Hinspiel im Basler St. Jakob-Park. Für den FCB geht es darum, sich mit dem heimischen Publikum im Rücken eine möglichst gute Ausgangslage für das Rückspiel eine Woche später in Dänemarks Hauptstadt zu erspielen. Ein klarer Favorit ist in dem Duell nicht auszumachen.

Das Spiel verfolgst du hier im Liveticker und im Stream vom SRF.

