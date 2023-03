War in der Nacht auf Freitag doppelt erfolgreich: Timo Meier. Bild: www.imago-images.de

Meier trifft doppelt, Hischier mit 2 Assists +++ Josi kann Niederlage nicht verhindern

Nashville – Chicago 1:2

Roman Josi, 1 Tor, 3 Schüsse, 2 Checks, 4 Blocks, 29:59 TOI

Philipp Kurashev, 1 Check, 3 Blocks, 15:48 TOI​

Die Nashville Predators mussten im Kampf um die Playoff-Plätze einen Rückschlag einstecken. Nach drei Siegen in Folge unterlag Nashville den Chicago Blackhawks von Philipp Kurashev. Die favorisierten Predators verpassten es damit näher an die Winnipeg Jets, die auf dem letzten Playoff-Platz der Western Conference stehen.

Daran konnte auch Captain Roman Josi mit seinem Treffer nichts verhindern. Dieser fiel nämlich erst 25 Sekunden vor Schluss und damit deutlich zu spät. «Wir waren überlegen, verfügten über mehr Energie und verloren dennoch», resümierte Roman Josi, der 30 Minuten lang auf dem Eis stand. «Das ist natürlich extrem enttäuschend, denn in dieser Phase der Saison geht es um jeden Punkt. Aber schon am Samstag folgt das nächste, noch wichtigere Spiel.»

Der Treffer von Roman Josi. Video: streamja

New Jersey – Tampa Bay 3:4 n. P.

Nico Hischier, 2 Assists, 6 Schüsse, 3 Checks, 2 Blocks, 21:45 TOI

Timo Meier, 2 Tore, 4 Schüsse, 3 Checks, 19:18 TOI

Jonas Siegenthaler, 1 Schuss, 3 Blocks, 19:04 TOI

Akira Schmid, 21 von 24 Schüssen gehalten, 87,5 Save-Percentage, 64:36 TOI

Eine Niederlage mussten auch die vier Schweizer der New Jersey Devils einstecken. Goalie Akira Schmid erlebte mit nur 87,5 Prozent gehaltener Schüsse keinen Glanzabend und musste sich dreimal geschlagen geben. Daran, dass die Devils dennoch punkteten, hatten Timo Meier und Nico Hischier entscheidenden Anteil.

Hischier bereitete die Ausgleichstore zum 1:1 und zum 2:2 vor, während Meier sowohl zum 2:2 als auch zum 3:3 traf. Im Penaltyschiessen scheiterte der Doppeltorschütze aber am gegnerischen Goalie, Hischier und Jonas Siegenthaler traten nicht an.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Winnipeg – Boston 0:3

Nino Niederreiter, 4 Schüsse, 2 Checks, 22:05 TOI

Nino Niederreiter und die Winnipeg Jets waren gegen das beste Team der NHL chancenlos. Die Boston Bruins gingen schon nach 50 Sekunden in Führung, und gaben diese nicht mehr her. Für die Jets geht es nun in den verbleibenden 13 Spielen darum, den Playoff-Platz zu verteidigen.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Arizona – Vancouver 3:2

Janis Moser, 1 Schuss, 1 Check, 2 Blocks, 22:36 TOI

Die Arizona Coyotes bestätigen ihre Topform auch gegen Vancouver. Das Team von Janis Moser feierte den fünften Sieg aus den letzten sechs Spielen und haben nun siebenmal in Serie gepunktet. Damit beendeten sie auch gleich die Siegesserie der Gäste nach fünf Partien.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Ottawa – Colorado 4:5

Denis Malgin, 1 Block, 11:41 TOI

Die Colorado Avalanche setzten sich in Ottawa knapp gegen die Senators durch und holten sich damit wichtige Punkte. Das Team von Denis Malgin steht auf dem fünften Platz der Western Conference, könnte bis zum Ende der Regular Season auch noch auf den ersten Platz vorstossen.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Los Angeles – Columbus 4:1

Tim Berni, 1 Schuss, 4 Checks, 4 Blocks, 18:05 TOI

Die Los Angeles Kings setzten sich auch ohne den verletzten Kevin Fiala deutlich gegen Columbus durch. Tim Bernis Blue Jackets bleiben am Tabellenende der Eastern Conference und werden dort wohl nicht mehr wegkommen.

Schweizer Skorerliste: bild: screenshot nhl.com

(nih/sda)