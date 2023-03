Nico Hischier trifft ins leere Tor. Bild: keystone

New Jersey siegt noch ohne Meier, Hischier mit Tor und Assist – auch Moser skort

Colorado – New Jersey 5:7

Nico Hischier, 1 Tor, 1 Assist, 2 Schüsse, 2 Checks, 3 Blocks, 19:55 TOI

Jonas Siegenthaler, 2 Checks, 2 Blocks, 17:11 TOI

Akira Schmid, 0 Gegentore, 12 Saves, 18:34 TOI

Denis Malgin, 1 Schuss, 5:45 TOI



Die Vorfreude war gross in New Jersey auf die neuste Attraktion im Sturm. Doch nach seinem Wechsel von San Jose nach New Jersey kam Timo Meier gegen Colorado noch nicht zum Einsatz. Aber die Devils sind nicht von den Toren des Appenzellers abhängig, um erfolgreich zu sein. In einer spektakulären Partie gegen den amtierenden Meister gab New Jersey zwar eine 5:1-Führung preis und liess das Team aus Denver zweimal bis auf ein Tor herankommen, den Sieg liessen sich die Devils aber nicht nehmen.

Nachdem zuletzt gegen Philadelphia mit Nico Hischier, Akira Schmid und Jonas Siegenthaler gleich drei Schweizer zu den besten Spielern gewählt worden waren, spielten diese diesmal eine weniger prägende Rolle. Siegenthaler blieb in gut 17 Minuten Eiszeit ohne Skorerpunkt, Captain Hischier bereitete mit seiner 31. Vorlage der Saison das 3:0 von Tomas Tatar vor und besorgte kurz vor Schluss mit einem Treffer ins leere Tor den Endstand. Es war das 26. Saisontor des Wallisers. Dawson Mercer brillierte bei den Devils mit einem Tor und drei Assists.

Schmid wurde im letzten Drittel nach dem fünften Gegentreffer für Vitek Vanecek eingewechselt und liess sich in knapp 19 Minuten von den zwölf Schüssen auf sein Tor nicht bezwingen. Für die Devils, das drittbeste Team der Eastern Conference, war es der dritte Sieg in Serie. Denis Malgin kam bei Colorado derweil auf nur knapp sechs Minuten Eiszeit und blieb ohne Einfluss.

Dallas – Arizona 4:2

Janis Moser, 1 Assist, 2 Schüsse, 1 Check, 1 Block, 22:13 TOI

Janis Moser lieferte für die Arizona Coyotes zwar seine 17. Saisonvorlage zum 1:0 durch Barrett Hayton, am Ende musste er sich trotz einer 2:0-Führung gegen die Dallas Stars aber 2:4 geschlagen geben. Die Coyotes blieben zum dritten Mal in Folge sieglos.

