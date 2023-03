Pius Suter bereitete zwei Treffer der Red Wings vor. Bild: keystone

Suter mit Assists in 11-Tore-Spektakel – Kuraschews Saison ist vorbei

Detroit Red Wings – Pittsburgh Penguins 7:4

Pius Suter (Detroit): 2 Assists, TOI 17:49 Min.

Die Detroits Red Wings mit Pius Suter setzten sich gegen die Pittsburgh Penguins 7:4 durch. Der Zürcher liess sich zwei Assists gutschreiben und steht nach 70 Partien bei 23 Skorerpunkten (13 Tore/10 Assists).

Boston Bruins – Nashville Predators 1:2

Roman Josi (Nashville): verletzt

Den Nashville Predators gelang mit Blick auf eine mögliche Playoff-Teilnahme ein wichtiger Sieg. Die Mannschaft des verletzten Schweizer Captains Roman Josi bezwang auswärts die Boston Bruins 2:1. Nashville war als klarer Aussenseiter zum Leader der Eastern Division gereist. Die zwei Punkte nach zuletzt zwei Niederlagen bringen das Team um Josi wieder näher an einen Playoff-Platz heran, zumal die Winnipeg Jets, einer der Gegner im Kampf um den Einzug in die K.o.-Phase, sündigten. Die Jets mit Nino Niederreiter verpassten in der Nacht auf Mittwoch bei der 0:3-Auswärtsniederlage den Pflichtsieg gegen die San Jos Sharks, die zuletzt neunmal in Serie verloren hatten.

Calgary Flames – Los Angeles Kings 2:1

Kevin Fiala (Los Angeles): 3 Schüsse, TOI 17:08 Min.

Für die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala endete eine Serie von 12 Partien, in denen sie mindestens einen Punkte geholt hatten. Die Kalifornier verloren auswärts in der regulären Spielzeit gegen die Calgary Flames 1:2.

New York Rangers – Columbus Blue Jackets 6:2

Tim Berni (Columbus): 2 Schüsse, TOI 14:20 Min.

San Jose Sharks – Winnipeg Jets 3:0

Nino Niederreiter (Winnipeg): TOI 17:42 Min.

Saison für Kuraschew vorbei

Philipp Kuraschew verpasst wegen einer Schulterverletzung den Rest der Saison. Der Stürmer der Chicago Blackhawks musste vergangene Woche nach einem Check vom Eis. «Wir haben irgendwie gehofft, dass es nicht so schlimm ist, aber es hat sich nicht wirklich beruhigt und es wird etwas sein, das nicht operiert werden muss, sondern nur Zeit braucht», sagte der Blackhawks-Trainer Luke Richardson gegenüber den Online-Portal der NHL.

Der 23-jährige Schweizer zählte auch in dieser Saison zu den Stammspielern. In 70 Partien liess sich Kuraschew 25 Skorerpunkte (9 Tore, 16 Assists) gutschreiben. Als Schlusslicht der Central Division hat Chicago keine Chance mehr auf eine Playoff-Teilnahme. (ram/sda)