lRoman Josi konnte sich gegen Ottawa einen Skorerpunkt gutschreiben lassen. Bild: www.imago-images.de

Erfolgreiche Schweizer in der NHL: Josi, Niederreiter und Moser punkten und siegen

Da in den USA am 13. Oktober der «Columbus Day» gefeiert wird, finden am Montag einige NHL-Spiele bereits am Nachmittag Ortszeit statt. Auch die Schweizer Nino Niederreiter, Roman Josi und Janis Moser waren im Einsatz - und das erfolgreich.

New York Islanders – Winnipeg Jets 2:5

Nino Niederreiter: 1 Tor, 1 Assist, 3 Schüsse, 1 Check TOI: 13:41

Nino Niederreiter gewann mit seinen Winnipeg Jets gegen die New York Islanders. Beim 5:2-Sieg durfte sich der 33-Jährige auch über Skorerpunkte freuen.

Mit einem Tor im ersten Drittel und einem Assist in den 13:41 Minuten, die Niederreiter auf dem Eis stand, trug er viel zum zweiten Saisonsieg der Jets bei. Für den Churer sind es die ersten Skorerpunkte der Saison.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

Ottawa Senators – Nashville Predators 1:4

Roman Josi: 1 Assist, 4 Schüsse, 1 Block, 1 Check, TOI: 24:54

Ebenfalls erfolgreich war Roman Josi. Er und die Nashville Predators feierten gegen die Ottawa Senators einen souveränen 4:1-Sieg. Josi sorgte mit einem Assist zum 3:1 knapp eine Minute vor Schluss für die Vorentscheidung, insgesamt wurde er während 24:54 Minuten eingesetzt. Nasvhille konnte bisher in jedem Saisonspiel mindestens einen Punkt gewinnen.

Boston Bruins – Tampa Bay Lightning

J.J. Moser: 1 Assist, 3 Checks, TOI: 24:23

Beinahe so lange spielte auch Janis Moser. 24:23 Minuten stand er für Tampa Bay Lightning auf dem Eis, dabei lieferte er einen Assist beim knappen 4:3-Sieg gegen die Boston Bruins. Der 25-jährige Bieler und seine Mannschaft sicherten sich damit den ersten Saisonsieg. (riz/sda)

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL