meist klar10°
DE | FR
burger
Sport
NHL

NHL: Josi, Niederreiter und Moser punkten und siegen

NHL, Eishockey Herren, USA Utah Mammoth at Nashville Predators Oct 11, 2025 Nashville, Tennessee, USA Nashville Predators defenseman Roman Josi 59 skates with the puck against the Utah Mammoth during ...
lRoman Josi konnte sich gegen Ottawa einen Skorerpunkt gutschreiben lassen.Bild: www.imago-images.de

Erfolgreiche Schweizer in der NHL: Josi, Niederreiter und Moser punkten und siegen

Da in den USA am 13. Oktober der «Columbus Day» gefeiert wird, finden am Montag einige NHL-Spiele bereits am Nachmittag Ortszeit statt. Auch die Schweizer Nino Niederreiter, Roman Josi und Janis Moser waren im Einsatz - und das erfolgreich.
13.10.2025, 22:2313.10.2025, 22:23

New York Islanders – Winnipeg Jets 2:5

Nino Niederreiter: 1 Tor, 1 Assist, 3 Schüsse, 1 Check TOI: 13:41

Nino Niederreiter gewann mit seinen Winnipeg Jets gegen die New York Islanders. Beim 5:2-Sieg durfte sich der 33-Jährige auch über Skorerpunkte freuen.

Mit einem Tor im ersten Drittel und einem Assist in den 13:41 Minuten, die Niederreiter auf dem Eis stand, trug er viel zum zweiten Saisonsieg der Jets bei. Für den Churer sind es die ersten Skorerpunkte der Saison.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL

Ottawa Senators – Nashville Predators 1:4

Roman Josi: 1 Assist, 4 Schüsse, 1 Block, 1 Check, TOI: 24:54

Ebenfalls erfolgreich war Roman Josi. Er und die Nashville Predators feierten gegen die Ottawa Senators einen souveränen 4:1-Sieg. Josi sorgte mit einem Assist zum 3:1 knapp eine Minute vor Schluss für die Vorentscheidung, insgesamt wurde er während 24:54 Minuten eingesetzt. Nasvhille konnte bisher in jedem Saisonspiel mindestens einen Punkt gewinnen.

Boston Bruins – Tampa Bay Lightning

J.J. Moser: 1 Assist, 3 Checks, TOI: 24:23

Beinahe so lange spielte auch Janis Moser. 24:23 Minuten stand er für Tampa Bay Lightning auf dem Eis, dabei lieferte er einen Assist beim knappen 4:3-Sieg gegen die Boston Bruins. Der 25-jährige Bieler und seine Mannschaft sicherten sich damit den ersten Saisonsieg. (riz/sda)

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL

Mehr Sport:

Eismeister Zaugg
Trainerwechsel und Wiedergeburt in Bern
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL
1 / 13
So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

Roman Josi (Nashville Predators): Verteidiger, Vertrag bis 2028, Jahressalär (inkl. Boni): 9,059 Millionen Dollar.
quelle: imago/usa today network / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Wer macht diese Logos?!» – so schlecht kennen wir die NHL
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Stefanie Heinzmann: «Ich habe Frieden mit meinem Körper gefunden»
2
Ex-Marine-Captain erhebt happige Vorwürfe: «Das Projekt F-35 ist gescheitert»
3
Meteorologen sehen mehrere Hinweise für einen kalten, schneereichen Winter
4
Badener Restaurant erhält 15 Gault-Millau-Punke und schliesst 4 Tage später
5
Schweizer Paar erlebt Booking-Schock: «Unsere Unterkunft existierte gar nicht»
Meistkommentiert
1
Hat Gott uns den Glauben eingepflanzt oder steckt er in den Genen?
2
Krankenkassenprämien: So lässt sich das Leben von 85 % der Schweizer verändern
3
Millionenschaden nach Palästina-Demo – «Würde einem solchen Sauhaufen nie hinterherlaufen»
4
Schweizer kaufen immer öfter Käse, Wein und Schoggi aus dem Ausland – das sind die Gründe
5
«Soll ich was mit meiner Schülerin anfangen?»
Meistgeteilt
1
Deutschland zu Trump: Friedens-Initiative bei Putin fortsetzen
2
Trump aus Ägypten abgereist +++ Friedensdokument unterzeichnet
3
Auf diesen 9 Wanderungen leuchten dich die Lärchen goldig an
4
Leibarzt bescheinigt Trump das Herz eines 65-Jährigen
5
«Leider lassen sich viele Eliten von Trump einschüchtern»
Ambri – eine neue Ära, Verschwörungstheorien und die Frage: Wer kann Präsident?
Luca Cereda und Paolo Duca sind in den Hockey-Himmel der Legenden aufgefahren. Beim Ambri, das sie zurücklassen, unterschätzen fast alle die Schwierigkeiten des irdischen Daseins, das nun folgen wird. Ein Augenschein beim ersten Spiel einer neuen Ära.
Ausgerechnet Ajoie. Der erste Gegner für den Neuanfang könnte symbolträchtiger nicht sein. Das «ewige» Schlusslicht. Ein Zufall? Oder ein Fingerzeig der Hockey-Götter? Wenn Ambri jetzt die Identität, die DNA verliert, die Duca und Cereda über Jahre kultiviert haben, dann droht Ambri das Schicksal von Ajoie. Sportliche Bedeutungslosigkeit am Katzentisch unseres Profihockeys.
Zur Story