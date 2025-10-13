Erfolgreiche Schweizer in der NHL: Josi, Niederreiter und Moser punkten und siegen
New York Islanders – Winnipeg Jets 2:5
Nino Niederreiter: 1 Tor, 1 Assist, 3 Schüsse, 1 Check TOI: 13:41
Nino Niederreiter gewann mit seinen Winnipeg Jets gegen die New York Islanders. Beim 5:2-Sieg durfte sich der 33-Jährige auch über Skorerpunkte freuen.
Nino Niederreiter’s first goal of the season gives #Blackhawks legend Jonathan Toews his first NHL point since 2023.— Vinnie Parise (@VinnieParise) October 13, 2025
pic.twitter.com/o9xcbMdpxM
Mit einem Tor im ersten Drittel und einem Assist in den 13:41 Minuten, die Niederreiter auf dem Eis stand, trug er viel zum zweiten Saisonsieg der Jets bei. Für den Churer sind es die ersten Skorerpunkte der Saison.
Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.
Das ist der Link zum aktuellen Programm.
Ottawa Senators – Nashville Predators 1:4
Roman Josi: 1 Assist, 4 Schüsse, 1 Block, 1 Check, TOI: 24:54
Ebenfalls erfolgreich war Roman Josi. Er und die Nashville Predators feierten gegen die Ottawa Senators einen souveränen 4:1-Sieg. Josi sorgte mit einem Assist zum 3:1 knapp eine Minute vor Schluss für die Vorentscheidung, insgesamt wurde er während 24:54 Minuten eingesetzt. Nasvhille konnte bisher in jedem Saisonspiel mindestens einen Punkt gewinnen.
Jonathan Marchessault - Nashville Predators (1) pic.twitter.com/vRxcQqaPSH— NHL Goal Videos (@NHLGoalVideos) October 13, 2025
Boston Bruins – Tampa Bay Lightning
J.J. Moser: 1 Assist, 3 Checks, TOI: 24:23
Beinahe so lange spielte auch Janis Moser. 24:23 Minuten stand er für Tampa Bay Lightning auf dem Eis, dabei lieferte er einen Assist beim knappen 4:3-Sieg gegen die Boston Bruins. Der 25-jährige Bieler und seine Mannschaft sicherten sich damit den ersten Saisonsieg. (riz/sda)