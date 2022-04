Im letzten Saisonspiel gegen die Arizona Coyotes gab Roman Josi einen Assist, womit er auf 96 Skorerpunkte kommt. Bild: keystone

Josi beendet die Regular Season mit den meisten Punkten eines Verteidigers seit 29 Jahren

Die letzte Runde

Arizona Coyotes – Nashville Predators 5:4

Roman Josi (Nashville): 1 Assist, 6 Schüsse, TOI 25:19 Min.

Janis Moser (Arizona): ​1 Assist, 1 Schuss, TOI 21:14 Min.

Roman Josi beendet die NHL-Qualifikationsrunde mit 96 Skorerpunkten. Der Captain der Nashville Predators verzeichnete bei der 4:5-Niederlage gegen Arizona einen Assist. Josi ist der erste Verteidiger der Liga seit 1992/93, der die Marke von 95 Punkten übertrifft. Vor 29 Jahren war es Phil Housley, der in der Regular Season gar 97 Punkte erreichte. Nun kam ihm der Berner mit seinem Assist, dem 73. in der Saison, in der 1. Spielminute zur Führung gegen die Coyotes bis auf einen Punkt nahe.

Die Predators führten auswärts in Arizona nach einem Blitzstart mit 4:0 (7. Minute), brachen danach jedoch ein. In der 42. Minute glich das Heimteam zum 4:4 aus. Bei diesem Treffer gab Janis Moser einen Assist. Neun Minuten später gelang dem nicht für die Playoffs qualifizierten Arizona in seinem letzten Saisonspiel – und im letzten Spiel in der Gila River Arena – gar das Siegtor.

Nashville beendete aufgrund der Niederlage die 82 Spiele umfassende Qualifikation mit 97 Punkten – und damit einen Zähler hinter den Dallas Stars. Die Predators treffen in der ersten Runde der Playoffs auf Colorado, mit 119 Punkten die beste Mannschaft der Western Conference. Josis Team allerdings gewann in der Qualifikation drei der vier Spiele gegen die Avalanche.

Minnesota Wild – Colorado Avalanche 4:1

Kevin Fiala (Minnesota): 1 Schuss, TOI 22:16 Min.

Kevin Fiala, mit 85 Skorerpunkten der zweiterfolgreichste Schweizer in dieser Saison, blieb im letzten Qualifikationsspiel ohne Tor oder Assist. Der Stürmer gewann mit den Minnesota Wild das Heimspiel gegen Colorado 4:1 und sicherte sich damit den 2. Platz in der Western Conference. In den Playoffs trifft Minnesota in den Achtelfinals auf die St.Louis Blues.

New Jersey Devils – Detroit Red Wings 3:5

Nico Hischier (New Jersey): 1 Assist, 2 Schüsse, TOI 19:12 Min.

Jonas Siegenthaler (New Jersey): nicht im Aufgebot

Pius Suter (Detroit): 1 Tor, 2 Schüsse, TOI 20:00 Min.

Nico Hischier schloss die NHL-Saison mit 60 Skorerpunkten ab. Der Captain der New Jersey Devils, der zuletzt wegen einer Krankheit drei Partien hintereinander aussetzen musste, gab bei der 3:5-Heimniederlage gegen Detroit einen Assist. Für die Red Wings, deren Saison ebenfalls zu Ende ist, erzielte Pius Suter seinen 15. Saisontreffer (zum 4:3 in der 51. Minute).

Seattle Kraken – San Jose Sharks 3:0

Timo Meier (San Jose): 2 Schüsse, TOI 21:23 Min.

Die Playoff-Übersicht

bild: nhl

