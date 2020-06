Sport

NHL

NHL-Stadion: Amazon sponsert Climate Pledge Arena in Seattle



Bild: twitter/ClimateArena

Seattles NHL-Team erhält ein Klimawandel-Stadion – gesponsert von Jeff Bezos und Amazon

Namen sind so eine Sache bei der neuen NHL-Franchise in Seattle. Das 32. Team der National Hockey League wurde im Dezember 2018 angekündigt und wollte den Namen des Klubs eigentlich im Frühling 2019 bekanntgeben. Diese Ankündigung ist nun fast 19 Monate her und wir wissen immer noch nicht, ob es die «Seattle Kraken» geben wird oder nicht. In der Saison 2021/22 wird das neue Team zur NHL stossen.

Zwei Dinge wissen wir aber mittlerweile, und beide betreffen das Stadion in Seattles Stadtzentrum. Erstens: Die Renovationsarbeiten verzögern sich leicht, der neue Eröffnungstermin soll im Spätsommer 2021 liegen. Zweitens: Das Stadion trägt neu den Namen «Climate Pledge Arena» – Klimaversprechen-Arena.

Climate Pledge Arena? Den Namen verdankt das Seattle Center Coliseum, wie es bis vor kurzem genannt wurde, Amazon-Gründer Jeff Bezos. Er hat sich die Namensrechte gekauft und das Stadion nach dem von Mitarbeitern erzwungenen, firmeninternen Programm genannt, wonach Amazon bis 2040 komplett CO 2 -neutral operieren soll.

Auch die Climate Pledge Arena selbst soll das Versprechen, das sie im Namen abgibt, einhalten. Für die Eisproduktion wollen die Betreiber gesammeltes Regenwasser verwenden. Und das Stadion soll ebenfalls komplett CO 2 -neutral und mit Elektrizität aus erneuerbaren Energien betrieben werden. (abu)

