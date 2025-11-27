Hischier (Zweiter von rechts) feiert mit den Kollegen seinen Treffer. Bild: www.imago-images.de

Hischier und Meier schiessen «Swiss Devils» zum nächsten Sieg – auch Josi trifft

New Jersey Devils – St. Louis Blues 3:2 n.V.

Nico Hischier (Devils): 1 Tor, 2 Assists, 4 Schüsse, TOI 21:17 Min.

Timo Meier (Devils): 1 Tor, 1 Assist, 6 Schüsse, TOI 21:29 Min.

Jonas Siegenthaler (Devils): 1 Schuss, TOI 18:57 Min.

Pius Suter (Blues): 1 Schuss, TOI 15:39 Min.

Nico Hischier und Timo Meier prägen derzeit das Spiel der New Jersey Devils. Beide trafen in der Nacht zum Donnerstag zum dritten Mal in Serie und führten ihr NHL-Team zu einem 3:2-Sieg nach Verlängerung über die St. Louis Blues mit Pius Suter.

Hischier beteiligte sich an allen drei Treffern: Den Ausgleich zum 2:2 schoss er selbst, zuvor und danach bereitete er je ein Tor vor. Der Walliser sammelte in den letzten drei Partien insgesamt acht Skorerpunkte und führt das Ranking der Schweizer Söldner nun mit 21 Zählern (8 Tore/13 Assists) an. Meier aus dem Appenzell folgt mit 19 Punkten (8 Tore/11 Assists) knapp dahinter.

New Jersey führt die Tabelle der Eastern Conference an, gefolgt von den Tampa Bay Lightning mit Janis Moser. Die Mannschaft feierte beim 5:1 über die Calgary Flames bereits den fünften Sieg in Serie.

Detroit Red Wings – Nashville Predators 3:6

Roman Josi (Predators): 1 Tor, 3 Schüsse, TOI 23:57 Min.

Von den Nashville Predators kam ein deutliches Lebenszeichen. Das Kellerkind der Western Conference gewann auswärts 6:3 gegen die Detroit Red Wings. Roman Josi traf in der dritten Partie nach dem Comeback erstmals wieder – sein zweites Tor der Saison. Der Captain verwandelte aus spitzem Winkel einen Abpraller zur 3:2-Führung.

Washington Capitals – Winnipeg Jets 4:3

Nino Niederreiter (Jets): 1 Schuss, TOI 11:37 Min.

Die Winnipeg Jets stecken in einem Zwischentief. Die Kanadier verloren zum dritten Mal in Folge. Beim 3:4 gegen die Washington Capitals fand auch Nino Niederreiter nicht in seinen Rhythmus. Der Bündner wartet seit sieben Spielen auf einen Treffer.

Colorado Avalanche – San Jose Sharks 6:0

Philipp Kurashev (Sharks): 1 Schuss, TOI 12:47 Min.

Die Colorado Avalanche überrollen derzeit jeden Gegner. Beim zehnten Sieg in Serie bekamen die San Jose Sharks mit Philipp Kurashev die Wucht des Teams zu spüren. Die Kalifornier gingen 0:6 unter. (ram/sda)