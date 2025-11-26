Lugano holt Stürmer, der keine Tore schiesst +++ Palve verlässt Kloten wieder

Die neue National-League-Saison läuft. Hier findest du alle Transfers der laufenden Spielzeit – und die schon bekannte Transfers für 2026/27.

Emanuelsson zu Lugano

Der HC Lugano verpflichtet den Schweden Einar Emanuelsson bis zum Ende der nächsten Saison. Der 28-jährige Stürmer kommt vom schwedischen Meister Lulea.

Emanuelsson hat sich in den elf Saisons bei seinem Stammklub den Ruf eines schnellen und hart arbeitenden Spielers erarbeitet, zeichnete sich in den letzten Jahren jedoch weniger durch Skorerpunkte aus. In dieser Saison verbuchte er in 19 Spielen zwei Assists, ein Tor schoss er nicht. (ram/sda)

Finne Palve verlässt Kloten wieder

Das Engagement des Finnen Oula Palve beim EHC Kloten geht nach gut zwei Monaten wie vereinbart am 30. November zu Ende. Der Finne zieht weiter nach Djurgarden, wie der schwedische Klub bestätigt.

Der 33-jährige Palve, der in der letzten Saison bei Ajoie und leihweise auch bei Genève-Servette spielte, war Ende September als Ersatz für den zu jener Zeit verletzten Kanadier Brandon Gignac zu den Zürchern gestossen. In 15 Spielen gelangen Palve lediglich ein Tor und vier Assists. (nih/sda)

EV Zug verpflichtet Torhüter für kommende Saison

Der EV Zug ergänzt sein Kader für die kommende Meisterschaft mit dem 22-jährigen Torhüter Mathieu Croce. Der gebürtige Genfer, derzeit noch beim HC Thurgau in der Swiss League tätig, hat einen Einjahresvertrag mit der Option für eine weitere Saison unterschrieben. (riz/sda)

Granlund bleibt bei Servette

Der Finne Markus Granlund (32), 2022 Olympiasieger in Peking, verlängert den Vertrag mit dem Genève-Servette Hockey Club um zwei Saisons bis 2028. Granlund spielt seit 2024 für Servette und buchte in dieser Zeit mehr als einen Punkt pro Spiel. (riz/sda)

SCB verpflichtet zwei Nachwuchsspieler

Der SC Bern hat für die kommenden Jahre – wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg angekündigt – zwei junge Mittelstürmer verpflichtet: Joel Grossniklaus unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis 2028, Paul Mottard ist für drei Saisons an den Klub gebunden.

Der 19-jährige Grossniklaus stammt aus Interlaken, durchlief die Nachwuchsabteilung der SCL Tigers und spielt nun Schweden in der U20-Mannschaft von Malmö. Der gleichaltrige Mottard lernte das Handwerk bei Genève-Servette und dem EHC Biel. Derzeit läuft er in der Juniorenliga in Finnland auf. (abu/sda)

Ein slowakischer Verteidiger für Ambri-Piotta

Ambri-Piotta vermeldet den Zuzug des slowakischen Verteidigers Michal Cajkovsky. Der 33-Jährige unterschrieb bei den Leventinern einen bis zum Ende der laufenden Saison gültigen Vertrag.

Cajkovsky spielte die letzten acht Saisons in der KHL, war zuletzt aber vertragslos. Mit der Slowakei nahm er an drei Weltmeisterschaften und zwei Olympischen Spielen teil. 2022 in Peking gewann er Olympia-Bronze. (abu/sda)

Linus Omark verlässt Lugano

Linus Omark verlässt den HC Lugano nach wenigen Wochen bereits wieder, wie die Tessiner mitteilen. Der 38-jährige Schwede hatte im September einen Vertrag bis zum 1. November unterschrieben. Auf eine Verlängerung des Engagements verzichtet er aus familiären Gründen.

In 15 National-League-Spielen gelangen Omark, der in der Schweiz auch schon für Zug und Genève-Servette gespielt hatte, 11 Skorerpunkte. (riz/sda)

Dahlén wird ein Tiger

Die SCL Tigers verpflichteten für nächste Saison den 27-jährigen Schweden Jonathan Dahlén. Der Stürmer bestreitet die aktuelle Saison in der Heimat bei Timra IK, wo er in den ersten 17 Partien mehr als einen Punkt pro Spiel skorte (10 Tore, 8 Assists). Dahlén lief bislang 14 Mal für das schwedische Nationalteam auf.

«Er bringt genau jene Mischung aus Offensivkraft, Spielintelligenz und Erfahrung mit, die wir für unsere Weiterentwicklung suchen», sagt Langnaus Sportchef Pascal Müller. «Seine Arbeitseinstellung überzeugt und er passt sehr gut in unser Anforderungsprofil.» (ram/sda)

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)

kommt von Genf-Servette

Abgänge ❌

🇨🇭​ Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)

geht zu den Rapperswil-Jona Lakers

Gerüchte 💬

…

Lausanne HC

Zugänge ✅

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

kommt vom HC Davos

Abgänge ❌

🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

wechselt zum HC Davos

Raphael Prassl (Center, 27)

wechselt zum EHC Kloten​

Gerüchte 💬

…

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Joel Grossniklais (Stürmer, 19)

kommt von Malmö U20

🇨🇭 Paul Mottard (Stürmer, 19)

kommt von Ilves Tampere

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

EV Zug

Zugänge ✅

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Mathieu Croce (Goalie, 22)

kommt vom HC Thurgau

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Der Eismeister-Check Der EV Zug und die Rückkehr zum Spektakel

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 27)

kommt von Frölunda (Schweden)



Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)

wechselt zum SC Bern



Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Der Eismeister-Check Meisterliche Morgenröte zieht in Davos herauf

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)

kommt von den SCRJ Lakers



Abgänge ❌

🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Der Eismeister-Check Fribourg und ein schwedisches Drehbuch für die Traumfabrik

EHC Kloten

Zugänge ✅



🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Raphael Prassl (Center, 27)

kommt von Lausanne​

Abgänge ❌

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

wechselt zu Fribourg-Gottéron



Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Der Eismeister-Check Klotens zerbrechliche Renaissance

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇸🇪 Jonathan Dahlén (Stürmer, 27)

kommt von Timra IK​

Abgänge ❌

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬



...

Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)

kommt von den ZSC Lions

Abgänge ❌

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)

geht zu Fribourg

Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team: Der Eismeister-Check Taktik gegen schwindendes Talent bei den Lakers

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

EHC Biel

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...





Das aktuelle Team: Der Eismeister-Check Stresstest für Biels Jugendstil

Genf-Servette HC

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)

wechselt zu den ZSC Lions

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Servette – der lange Kater nach dem Goldrausch

HC Lugano

Zugänge ✅

🇸🇪 Einar Emanuelsson (28, Stürmer)

kommt von Lulea​

Abgänge ❌

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

wechselt zum HC Ajoie

Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Der HC Lugano, verloren zwischen Romantik und Realität

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

kommt vom HC Lugano

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...