Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris

Ehammer und Reiter lassen die Schweiz hoffen – das läuft heute bei Olympia in Paris

Die Highlights

Ehammer springt um Medaille

Er ist eine der wenigen Schweizer Medaillenhoffnungen in der Leichtathletik. An der Europameisterschaft im Mai holte sich Simon Ehammer im Weitsprung Bronze, in der Qualifikation zog er am Sonntag nicht seinen besten Tag ein. Für den Final (20.15 Uhr) reichte es dem Appenzeller trotzdem locker – dort muss er sich aber steigern. Dass er nach seinem Satz auf 8,09 m Luft nach oben hat, ist klar: In diesem Jahr sprang nur der Grieche Miltiadis Tentoglou (8,65 m) weiter als Ehammer (8,41 m).

Simon Ehammer ist einer der Schweizer verbleibenden Medaillentrümpfe. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Doppelt Julien Alfred nach?

Im 100-m-Final lief sie ihrer Konkurrenz davon. Nun hat Julien Alfred, die erste Medaillengewinnerin aus St. Lucia, die Chance über 200 m nachzudoppeln. Ihre grösste Konkurrentin im Final (21.40 Uhr) ist die US-Amerikanerin Gabby Thomas, die vor drei Jahren in Tokio noch Dritte wurde.

Rehabilitation der Reiter?

Die Enttäuschung nach der verpassten Qualifikation für den Team-Final war bei den Schweizer Springreitern gross. Im Einzelwettbewerb präsentierten sich Steve Guerdat und Martin Fuchs aber beide deutlich stärker. Sowohl der 42-jährige Olympiasieger von 2012 als auch der 32-jährige Fuchs blieben ohne Abwurf und qualifizierten sich souverän für den Final (ab 10 Uhr). Dort gehören sie zu den Medaillenkandidaten.

Steve Guerdat strebt nach seiner dritten Olympia-Medaille. Bild: keystone

Medaille für die Segel-Nation?

Noch bevor Alinghi in diesem Jahr ihr Comeback am America's Cup gibt, den das Schweizer Segel-Team 2003 und 2007 zweimal in Folge gewann, könnte es einen grossen Erfolg für die Segel-Nation Schweiz geben. Maud Jayet hat sich in der Kategorie ILCA 6 für das Medal Race (14.43 Uhr) qualifiziert. Dieses nimmt sie als Vierte in Angriff. Im Abschlussrennen der besten zehn werden doppelte Punkte verteilt, pro Rang gibt es also zwei Zähler. Jayet startet mit einem Rückstand von fünf Punkten auf die drittplatzierte Norwegerin Line Flem Höst, Gold und Silber sind schon vergeben.

Brilliert Beachvolleyball-Quartett erneut?

Sowohl Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré als auch Tanja Hüberli/Nina Brunner vermögen am Beachvolleyball-Turnier bisher zu begeistern. Am heutigen Dienstag stehen für beide Schweizer Duos die Viertelfinals (21 bzw. 22 Uhr) an. Siegen die beiden bisher ungeschlagenen Teams erneut, ist der Schweiz eine Medaille sicher.

Zoé Vergé-Dépré und Esmée Böbner (r.). Bild: keystone

Die 15 Medaillen-Entscheidungen am Samstag

ab 10 Uhr

Reiten, Springen, Einzel

🇨🇭mit Martin Fuchs, Steve Guerdat



14.43 Uhr

Segeln, Frauen, ILCA 6

🇨🇭 mit Maud Jayet



Bronze ist für Maud Jayet in Reichweite. Bild: keystone

15 Uhr

Wasserspringen, Frauen, 10 m

15.43 Uhr

Segeln, Männer, ILCA 7

17.30 Uhr

Skateboard, Frauen, Park

Der Park-Wettbewerb der Skateboarderinnen sorgte vor drei Jahren für spektakuläre Bilder. Bild: keystone

19.55 Uhr

Leichtathletik, Frauen, Hammerwurf

19.55 Uhr

Ringen, Männer, Greco, bis 60 kg

20.10 Uhr

Rad Bahn, Männer, Teamsprint

20.15 Uhr

Leichtathletik, Männer, Weitsprung

🇨🇭 mit Simon Ehammer



20.30 Uhr

Ringen, Männer, Greco, bis 130 kg

20.50 Uhr

Leichtathletik, Männer, 1500 m

21.14 Uhr

Leichtathletik, Frauen, 3000 m Steeple

21.15 Uhr

Ringen, Frauen, Freistil, bis 68 kg

21.40 Uhr

Leichtathletik, Frauen, 200 m



23.06 Uhr

Boxen, Frauen, Leichtgewicht (bis 60 kg)

Yang Wenlu (CHN) - Kellie Harrington (IRL)



Weitere Schweizer Einsätze

ab 12.15 Uhr

Elena Lengwiler: Segeln, Formula Kite, 6., 7., 8., 9. und 10. Wettfahrt

ab 12.23 Uhr

Yves Mermod/Maja Siegenthaler: Segeln, 470, 7., 8., 9. und 10. Wettfahrt

12.16 Uhr

Julien Bonvin: Leichtathletik, 400 m Hürden, Repechage

Zeit offen

evtl. Timothé Mumenthaler, Felix Svensson: Leichtathletik, 200 m, Repechage

21 Uhr

Zoé Vergé-Dépré/Esmée Böbner: Beachvolleyball, Viertelfinal gegen Mariafe Artacho del Solar/Taliqa Clancy (AUS)

22 Uhr

Tanja Hüberli/Nina Brunner: Beachvolleyball, Viertelfinal gegen Sara Hughes/Kelly Cheng (USA)

Auch Nina Brunner und Tanja Hüberli (r.) stehen heute im Einsatz. Bild: keystone