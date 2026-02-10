bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Sport
Olympia 2026

Olympia 2026: Lindsey Vonn wurde von einem Kamerateam begleitet

In this image taken from video provided by Olympic Broadcasting Services, OBS, United States&#039; Lindsey Vonn crashes during an alpine ski women&#039;s downhill race, at the 2026 Winter Olympics, in ...
Lindsey Vonn stürzte in der Abfahrt schwer und zog sich einen Beinbruch zu.Bild: keystone

Ohne Happy End: Vonns Olympia-Auftritt wurde von einem Doku-Team begleitet

Das olympische Abenteuer von Lindsey Vonn wurde zu einem Albtraum. In der Abfahrt stürzte die US-Amerikanerin schwer und brach sich ihr linkes Bein. Im Rahmen einer Dokumentation wurde Vonn in den letzten Wochen von einem Kamerateam begleitet.
10.02.2026, 12:5010.02.2026, 12:50

Es ist bisher das tragischste Ereignis der Olympischen Winterspiele. Lindsey Vonn startete am Sonntag trotz Kreuzbandrisses in die Abfahrt und stürzte bereits nach wenigen Fahrsekunden. Dabei zog sich die 41-Jährige im linken Bein einen Bruch zu und musste bereits zweimal operiert werden. Die Karriere der US-Amerikanerin wird mit ziemlicher Sicherheit zu Ende sein.

Im Rahmen der Serie «On the Edge: World Cup Ski Racing» wurde Vonn in den letzten Wochen intensiv von einem Kamerateam begleitet. Im fünften und letzten Teil der Serie wird es um die Weltcup-Rückkehr und das tragische olympische Abenteuer der 41-Jährigen gehen.

Neun Tage vor ihrem Start in Cortina riss sich Vonn bei einem Sturz in Crans-Montana das Kreuzband. Die ersten vier Folgen der Serie wurden bereits auf «Disney+» veröffentlicht. Die letzte Folge kann ab dem 10. April angeschaut werden.

Der Trailer zur Serie.Video: YouTube/Team USA

Vonn meldete sich am Montag zum ersten Mal nach dem tragischen Sturz und schrieb auf Instagram: «Es war kein märchenhaftes Happy End, sondern einfach nur das Leben.» Die 84-fache Weltcupsiegerin beendete bereits 2019 zum ersten Mal ihre Karriere und kehrte vor etwas mehr als einem Jahr in den Weltcup zurück. In dieser Saison konnte sie zwei Rennen gewinnen und führt auch die Abfahrtswertung mit über 140 Punkten Vorsprung an. (riz)

Lindsey Vonn meldet sich nach Sturz aus Spital: «Ich bereue nichts»
Mehr zu den Olympischen Spielen:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 47
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

«Hee, da chömed zwee!», sagte der legendäre Hans Jucker seelig einst. Im Halfpipe-Training ist das aber durchaus normal.
quelle: keystone / abbie parr
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Von Allmens Olympia-Gold-Abfahrt mit verschiedenen Kommentatoren
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Gleich vier Spieler wurden vom Platz gestellt: Heftige Schlägerei schockt die NBA
Beim NBA-Spiel zwischen den Detroit Pistons und den Charlotte Hornets kam es zu einer wüsten Auseinandersetzung. Daraufhin wurden gleich vier Spieler vom Platz verwiesen.
Das dritte Viertel lief seit etwas mehr als sieben Minuten, als es zum grossen Skandal kam. Jalen Duren von den Detroit Pistons wurde bei einem Angriffsversuch von Moussa Diabate gefoult und verlor danach die Nerven. Die beiden standen sich Kopf an Kopf gegenüber. Als Duren seinem Gegenspieler in das Gesicht schlug, wurde die Situation noch hitziger. Diabate versuchte, mit einer Faust zurückzuschlagen, verfehlte aber seinen Gegner.
Zur Story