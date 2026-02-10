Lindsey Vonn stürzte in der Abfahrt schwer und zog sich einen Beinbruch zu. Bild: keystone

Ohne Happy End: Vonns Olympia-Auftritt wurde von einem Doku-Team begleitet

Das olympische Abenteuer von Lindsey Vonn wurde zu einem Albtraum. In der Abfahrt stürzte die US-Amerikanerin schwer und brach sich ihr linkes Bein. Im Rahmen einer Dokumentation wurde Vonn in den letzten Wochen von einem Kamerateam begleitet.

Es ist bisher das tragischste Ereignis der Olympischen Winterspiele. Lindsey Vonn startete am Sonntag trotz Kreuzbandrisses in die Abfahrt und stürzte bereits nach wenigen Fahrsekunden. Dabei zog sich die 41-Jährige im linken Bein einen Bruch zu und musste bereits zweimal operiert werden. Die Karriere der US-Amerikanerin wird mit ziemlicher Sicherheit zu Ende sein.

Im Rahmen der Serie «On the Edge: World Cup Ski Racing» wurde Vonn in den letzten Wochen intensiv von einem Kamerateam begleitet. Im fünften und letzten Teil der Serie wird es um die Weltcup-Rückkehr und das tragische olympische Abenteuer der 41-Jährigen gehen.

Neun Tage vor ihrem Start in Cortina riss sich Vonn bei einem Sturz in Crans-Montana das Kreuzband. Die ersten vier Folgen der Serie wurden bereits auf «Disney+» veröffentlicht. Die letzte Folge kann ab dem 10. April angeschaut werden.

Vonn meldete sich am Montag zum ersten Mal nach dem tragischen Sturz und schrieb auf Instagram: «Es war kein märchenhaftes Happy End, sondern einfach nur das Leben.» Die 84-fache Weltcupsiegerin beendete bereits 2019 zum ersten Mal ihre Karriere und kehrte vor etwas mehr als einem Jahr in den Weltcup zurück. In dieser Saison konnte sie zwei Rennen gewinnen und führt auch die Abfahrtswertung mit über 140 Punkten Vorsprung an. (riz)