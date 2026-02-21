bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Olympia 2026

Olympia 2026: Das wird am Samstag wichtig – Schweiz mit Medaillenchancen

Silver medalist Switzerland&#039;s Alex Fiva, left, and Gold medalist Switzerland&#039;s Ryan Regez pose during a medal ceremony for the freestyle skiing men&#039;s cross competition at the 2022 Winte ...
Vor vier Jahren sorgten Ryan Regez (rechts) und Alex Fiva für einen Schweizer Doppelsieg im Skicross.Bild: keystone

Drei ganz grosse Medaillenchancen für die Schweiz – das wird bei Olympia heute wichtig

21.02.2026, 04:44

Die Highlights

Einen Tag nach der Silbermedaille von Noé Roth stehen die Aerials-Athleten wieder im Einsatz. Im Mixed-Teamwettkampf gehört das Trio Lina Kozomara, Noé Roth und Pirmin Werner zu den Favoriten. Die grösste Konkurrenz wird aus China kommen. Der erste Durchgang startet um 10.45 Uhr.

Silber schmeckt besser als Salat – Aerials-Weltmeister Noé Roth brilliert bei Olympia

Auch im Skitourenrennen findet der Mixed-Wettkampf statt und auch dort kann mit einer Schweizer Medaille gerechnet werden. Die frischgebackene Olympiasiegerin Marianne Fatton tritt ab 13.30 Uhr zusammen mit Jon Kistler an.

Nachdem Fanny Smith bereits zu einer Medaille im Skicross fuhr, möchten auch die Männer auf das Podest fahren. Vor vier Jahren feierte die Schweiz dank Ryan Regez und Alex Fiva einen Doppelsieg. Ab 12 Uhr gilt es für die Skircrosser ernst.

Alle Entscheidungen

10.45 Uhr: Ski Freestyle, Mixed-Teamwettkampf Aerials
mit Lina Kozomara, Noé Roth, Pirmin Werner

11 Uhr: Langlauf, Männer, 50 km
mit Beda Klee, Nicola Wigger

epa12742388 Nicola Wigger of Switzerland competes in the Men&#039;s 4x7.5km Relay of the Cross-Country Skiing competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Tesero, Italy, 15 Februar ...
Nicola Wigger steht am Samstag zum letzten Mal im Einsatz.Bild: keystone

13.15 Uhr: Skicross, Männer
mit Tobias Baur, Romain Détraz, Alex Fiva, Ryan Regez
(Setzungslauf 10.00 Uhr, Achtelfinals 12.00 Uhr, Viertelfinals 12.35 Uhr, Halbfinals 12.50 Uhr, um Platz 3 13.10 Uhr, Final 13.15 Uhr)

13.30 Uhr: Skitourenrennen, Mixed-Staffel
mit Marianne Fatton/Jon Kistler

14.15 Uhr: Biathlon, Frauen, Massenstart (12,5 km)
mit Amy Baserga, Lea Meier

16.40 Uhr: Eisschnelllauf, Männer, Massenstart
mit Livio Wenger
Halbfinals 15.00 Uhr, Final 16.40 Uhr

epa12757924 Livio Wenger of Switzerland competes in the Men&#039;s 1500m of the Speed Skating competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Milan, Italy, 19 February 2026. EPA/ROBER ...
Livio Wenger traut sich im Massenstart eine Medaille zu.Bild: keystone

17.15 Uhr: Eisschnelllauf, Frauen, Massenstart
mit Ramona Härdi, Kaitlyn McGregor
Halbfinals 15.50 Uhr, Final 17.15 Uhr

19.05 Uhr: Curling, Männer-Final, Grossbritannien - Kanada

19.30 Uhr: Ski Freestyle, Frauen, Halfpipe

21.05 Uhr: Bob, Frauen, Zweierbob
mit Debora Annen/Salomé Kora, Melanie Hasler/Nadja Pasternack
3. Lauf 19.00 Uhr, 4. Lauf 21.05 Uhr

Weitere Schweizer Einsätze am Samstag:

Michael Vogt/Mario Aeberhard/Andreas Haas/Amadou Ndiaye, Cédric Follador/Tim Annen/Luca Rolli/Omar Vögele, Timo Rohner/Cyril Bieri/Mathieu Hersperger/Pascal Moser
Bob, Männer, Viererbob, 1. und 2. Lauf (10.00/11.57 Uhr)

Nächste Schweizer Olympiamedaille: Curlerinnen fegen die USA vom Eis und stehen im Final
Mehr zu den Olympischen Spielen:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Schweizer Medaillen an den Olympischen Spielen 2026
1 / 15
Die Schweizer Medaillen an den Olympischen Spielen 2026

Franjo von Allmen, Ski alpin: Gold Abfahrt, Gold Super-G, Gold Team-Kombination.
quelle: keystone / michael buholzer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Marco Odermatt feiert seine Olympiamedaillen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Silber schmeckt besser als Salat – Aerials-Weltmeister Noé Roth brilliert bei Olympia
Ski-Freestyler Noé Roth beschert der Schweiz die nächste Medaille an den Olympischen Spielen von Mailand-Cortina. Im Aerials muss er sich nur knapp Xindi Wang geschlagen geben.
Aerials-Crack Noé Roth sorgte in Livigno mit Silber für das nächste Schweizer Olympia-Highlight. Der 25-jährige Zuger wurde knapp hinter dem Chinesen Wang Xindi Zweiter. «Unglaublich, mega schön, ich habe vier Jahre für diesen Moment gearbeitet, eine Medaille in den Händen halten zu dürfen», sagte Roth im SRF.
Zur Story