Vor vier Jahren sorgten Ryan Regez (rechts) und Alex Fiva für einen Schweizer Doppelsieg im Skicross. Bild: keystone

Drei ganz grosse Medaillenchancen für die Schweiz – das wird bei Olympia heute wichtig

Mehr «Sport»

Die Highlights

Einen Tag nach der Silbermedaille von Noé Roth stehen die Aerials-Athleten wieder im Einsatz. Im Mixed-Teamwettkampf gehört das Trio Lina Kozomara, Noé Roth und Pirmin Werner zu den Favoriten. Die grösste Konkurrenz wird aus China kommen. Der erste Durchgang startet um 10.45 Uhr.

Auch im Skitourenrennen findet der Mixed-Wettkampf statt und auch dort kann mit einer Schweizer Medaille gerechnet werden. Die frischgebackene Olympiasiegerin Marianne Fatton tritt ab 13.30 Uhr zusammen mit Jon Kistler an.

Nachdem Fanny Smith bereits zu einer Medaille im Skicross fuhr, möchten auch die Männer auf das Podest fahren. Vor vier Jahren feierte die Schweiz dank Ryan Regez und Alex Fiva einen Doppelsieg. Ab 12 Uhr gilt es für die Skircrosser ernst.

Alle Entscheidungen

10.45 Uhr: Ski Freestyle, Mixed-Teamwettkampf Aerials

mit Lina Kozomara, Noé Roth, Pirmin Werner



11 Uhr: Langlauf, Männer, 50 km

mit Beda Klee, Nicola Wigger



Nicola Wigger steht am Samstag zum letzten Mal im Einsatz. Bild: keystone

13.15 Uhr: Skicross, Männer

mit Tobias Baur, Romain Détraz, Alex Fiva, Ryan Regez

(Setzungslauf 10.00 Uhr, Achtelfinals 12.00 Uhr, Viertelfinals 12.35 Uhr, Halbfinals 12.50 Uhr, um Platz 3 13.10 Uhr, Final 13.15 Uhr)



13.30 Uhr: Skitourenrennen, Mixed-Staffel

mit Marianne Fatton/Jon Kistler



14.15 Uhr: Biathlon, Frauen, Massenstart (12,5 km)

mit Amy Baserga, Lea Meier



16.40 Uhr: Eisschnelllauf, Männer, Massenstart

mit Livio Wenger

Halbfinals 15.00 Uhr, Final 16.40 Uhr



Livio Wenger traut sich im Massenstart eine Medaille zu. Bild: keystone

17.15 Uhr: Eisschnelllauf, Frauen, Massenstart

mit Ramona Härdi, Kaitlyn McGregor

Halbfinals 15.50 Uhr, Final 17.15 Uhr



19.05 Uhr: Curling, Männer-Final, Grossbritannien - Kanada

19.30 Uhr: Ski Freestyle, Frauen, Halfpipe

21.05 Uhr: Bob, Frauen, Zweierbob

mit Debora Annen/Salomé Kora, Melanie Hasler/Nadja Pasternack

3. Lauf 19.00 Uhr, 4. Lauf 21.05 Uhr



Weitere Schweizer Einsätze am Samstag:

Michael Vogt/Mario Aeberhard/Andreas Haas/Amadou Ndiaye, Cédric Follador/Tim Annen/Luca Rolli/Omar Vögele, Timo Rohner/Cyril Bieri/Mathieu Hersperger/Pascal Moser

Bob, Männer, Viererbob, 1. und 2. Lauf (10.00/11.57 Uhr)

