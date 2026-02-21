Drei ganz grosse Medaillenchancen für die Schweiz – das wird bei Olympia heute wichtig
Die Highlights
Einen Tag nach der Silbermedaille von Noé Roth stehen die Aerials-Athleten wieder im Einsatz. Im Mixed-Teamwettkampf gehört das Trio Lina Kozomara, Noé Roth und Pirmin Werner zu den Favoriten. Die grösste Konkurrenz wird aus China kommen. Der erste Durchgang startet um 10.45 Uhr.
Auch im Skitourenrennen findet der Mixed-Wettkampf statt und auch dort kann mit einer Schweizer Medaille gerechnet werden. Die frischgebackene Olympiasiegerin Marianne Fatton tritt ab 13.30 Uhr zusammen mit Jon Kistler an.
Nachdem Fanny Smith bereits zu einer Medaille im Skicross fuhr, möchten auch die Männer auf das Podest fahren. Vor vier Jahren feierte die Schweiz dank Ryan Regez und Alex Fiva einen Doppelsieg. Ab 12 Uhr gilt es für die Skircrosser ernst.
Alle Entscheidungen
10.45 Uhr: Ski Freestyle, Mixed-Teamwettkampf Aerials
mit Lina Kozomara, Noé Roth, Pirmin Werner
11 Uhr: Langlauf, Männer, 50 km
mit Beda Klee, Nicola Wigger
13.15 Uhr: Skicross, Männer
mit Tobias Baur, Romain Détraz, Alex Fiva, Ryan Regez
(Setzungslauf 10.00 Uhr, Achtelfinals 12.00 Uhr, Viertelfinals 12.35 Uhr, Halbfinals 12.50 Uhr, um Platz 3 13.10 Uhr, Final 13.15 Uhr)
13.30 Uhr: Skitourenrennen, Mixed-Staffel
mit Marianne Fatton/Jon Kistler
14.15 Uhr: Biathlon, Frauen, Massenstart (12,5 km)
mit Amy Baserga, Lea Meier
16.40 Uhr: Eisschnelllauf, Männer, Massenstart
mit Livio Wenger
Halbfinals 15.00 Uhr, Final 16.40 Uhr
17.15 Uhr: Eisschnelllauf, Frauen, Massenstart
mit Ramona Härdi, Kaitlyn McGregor
Halbfinals 15.50 Uhr, Final 17.15 Uhr
19.05 Uhr: Curling, Männer-Final, Grossbritannien - Kanada
19.30 Uhr: Ski Freestyle, Frauen, Halfpipe
21.05 Uhr: Bob, Frauen, Zweierbob
mit Debora Annen/Salomé Kora, Melanie Hasler/Nadja Pasternack
3. Lauf 19.00 Uhr, 4. Lauf 21.05 Uhr
Weitere Schweizer Einsätze am Samstag:
Michael Vogt/Mario Aeberhard/Andreas Haas/Amadou Ndiaye, Cédric Follador/Tim Annen/Luca Rolli/Omar Vögele, Timo Rohner/Cyril Bieri/Mathieu Hersperger/Pascal Moser
Bob, Männer, Viererbob, 1. und 2. Lauf (10.00/11.57 Uhr)