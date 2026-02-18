Eileen Gu ist die finanziell erfolgreichste Athletin an Olympia, Bild: keystone

Eileen Gu: Niemand an Olympia verdient so viel wie die 22-Jährige

Bei den Winterspielen erregt nicht nur der sportliche Wettbewerb Aufmerksamkeit. Eine Athletin hebt sich im finanziellen Vergleich deutlich von ihrer Konkurrenz ab.

Kim Steinke / t-online

Im dichten Schneetreiben von Livigno hat Freestyle-Superstar Eileen Gu ihre nächste Chance auf eine dritte Goldmedaille bei Olympischen Winterspielen verpasst. Die in den Vereinigten Staaten geborene Athletin, die seit 2019 für China an den Start geht, wurde in ihrem ersten Big-Air-Contest seit vier Jahren von Megan Oldham aus Kanada abgefangen.

Sportlich gehört Gu dennoch zu den prägendsten Figuren: Obwohl ihr Gold in Mailand und Cortina bislang verwehrt wurde, gewann sie im Big Air die Silbermedaille, auch im Slopestyle gab es als Zweitbeste Edelmetall, hinter Mathilde Gremaud. Bereits bei den Winterspielen 2022 in Peking hatte Gu zweimal Gold – im Big Air und in der Halfpipe – sowie einmal Silber im Slopestyle geholt. Insgesamt kommt sie damit auf fünf olympische Medaillen.

Gu führt das Gehaltsranking der Spiele an

Obwohl andere olympische Athleten wie Norwegens Langläufer Johannes Høsflot Klæbo mit neunmal Edelmetall mehr Medaillen aufweisen können und die Eishockey-Stars der NHL Millionen-Verträge besitzen, verdient Gu mehr als alle anderen Olympiateilnehmer. Die 22-jährige Freestylerin führt das Gehaltsranking der Winterspiele an – allerdings nicht durch Preisgelder.

Laut «Forbes» belegt sie mit einem Jahresverdienst von 23,1 Millionen US-Dollar, was umgerechnet etwa 19,5 Millionen Euro entspricht, derzeit den vierten Rang in der Liste der weltweit reichsten Sportlerinnen. Neben ihr stehen acht Tennisspielerinnen und eine Golferin in den Top Ten.

Zum Olympia-Vergleich: US-Eishockeyspieler Auston Matthews kommt auf ein geschätztes Jahresgehalt zwischen 15 und 20 Millionen Dollar (12,7 bis 17 Millionen Euro). US-Skirennläuferin Lindsey Vonn verdient rund acht Millionen Dollar (6,8), ihre Landsfrau Mikaela Shiffrin etwa sieben Millionen Dollar. Was macht Gu also anders? Die einfache Antwort: zwei Dinge.

«Ich bin die meistdekorierte Freeski-Fahrerin der Geschichte»

Der grösste Teil ihrer Einnahmen stammt aus Kooperationen mit Luxusmarken wie Porsche, Louis Vuitton, Gucci und Red Bull sowie fast einem Dutzend wichtiger chinesischer Unternehmen. Im Vergleich dazu fallen die sportlichen Preisgelder gering aus: Rund 100'000 Dollar, also etwa 85'000 Euro, verdient sie direkt mit ihren Erfolgen im Freestyle-Skiing.

Weiss sich zu verkaufen: Eileen Gu ist auch Model. Bild: keystone

Ihre Präsenz reicht zudem weit über den Sport hinaus. Gu arbeitet als Model, steht bei der Agentur IMG Models unter Vertrag. Sie lief über internationale Laufstege und zierte unter anderem das Titelblatt der Hong-Kong-«Vogue» sowie des «Time Magazine». In den sozialen Medien zählt sie zu den bekannten Gesichtern der Winterspiele: Mehr als 2,4 Millionen Menschen folgen ihr auf Instagram. Parallel verfolgt sie eine akademische Laufbahn an der Stanford-Universität, sie studiert Quantenphysik.

Gu startet als einzige Freestyle-Skierin in allen drei Disziplinen. Am Samstag steht der in den Medien oft bezeichneten «Schneeprinzessin» noch der letzte Start in der Halfpipe bevor. Auf eine Reporterfrage hin, ob sie in ihrem bisherigen Abschneiden eher zwei gewonnene Silbermedaillen oder zwei verlorene Goldmedaillen sehe, sagte Gu:

«Ich bin die meistdekorierte Freeski-Fahrerin der Geschichte, ich glaube, das ist eine Antwort in sich selbst.»

Fest steht: Gu ist mit fünf Medaillen tatsächlich die beste Freestylerin der Geschichte. Zur Wahrheit gehört aber auch: Die 22-Jährige zählt zu den ersten Jahrgängen, die überhaupt so viele Medaillenchancen haben. Slopestyle und Halfpipe mit Skiern sind erst seit 2014 olympisch, Big Air seit 2022.

