Die Zwischenergebnisse:

Marco Odermatt fährt für Loïc Meillard eine gute Ausgangslage heraus. Bild: keystone

Schweiz lauert zur Halbzeit auf Positionen 2, 3 und 4 – Italien führt dank Franzoni

Drei Schweizer Teams gehen in der Team-Kombination in Bormio mit Chancen auf Olympia-Gold in den Slalom. In Führung liegt das Duo Giovanni Franzoni/Alex Vinatzer. Der Slalom startet um 14 Uhr.

Mehr «Sport»

Auf der unruhigen Piste Stelvio waren die Top-5-Fahrer der Kombinations-Abfahrt die gleichen wie vor zwei Tagen in der Spezial-Abfahrt. Schnellster war dieses Mal Hahnenkamm-Sieger Giovanni Franzoni. Der italienische Shooting Star des Winters war auf einen Hundertstel genau gleich schnell wie letzten Samstag, als er hinter Franjo von Allmen Silber geholt hatte.

«Beim Zuschauen bin ich nervöser am Start. Ich lasse Tanguy in Ruhe, er soll sein Ding machen, um eine Medaille fahren und meinen Fehler unten kompensieren. Ich habe es etwas schlimmer erwartet, als ich ins Ziel kam, es war kein gutes Gefühl. Ich stand nicht gleich gut über dem Ski wie am Samstag. Es hätte definitiv schlimmer sein können.» Franjo von Allmen

Die Fahrt von Franjo von Allmen. Video: SRF

Der Olympiasieger aus Boltigen seinerseits zeigte vor allem im untersten Teil nicht die gleich unwiderstehliche Fahrt wie zwei Tage zuvor und reihte sich mit 0,42 Sekunden Rückstand auf Franzoni im 4. Rang ein. Keine unlösbare Aufgabe im Slalom für von Allmens Partner Tanguy Nef im Vergleich mit Alex Vinatzer.

«Ich bin zufrieden mit meinem Auftritt. Ich habe mir heute bewiesen, dass es besser geht als Samstag. Darüber bin ich froh. Ich habe meinen Teil gemacht, jetzt kommt das schwierigste mit dem Warten im Ziel» Alexis Monney

Die Fahrt von Alexis Monney. Video: SRF

In Lauerposition auf Position 2 und 3 befinden sich zwei weitere Schweizer Teams. Zweitbester in der Kombinations-Abfahrt war Alexis Monney. Der Freiburger lag nach einem zeitraubenden Fehler im obersten Teil mehr als sechs Zehntel hinter Franzoni zurück, im Ziel betrug die Differenz nur noch 17 Hundertstel. Monneys Slalom-Partner ist Daniel Yule.

Marco Odermatt verlor als Dritter 0,28 Sekunden auf die Bestzeit. Für Slalom-Weltmeister Loïc Meillard – vor Jahresfrist mit Franjo von Allmen zusammen Team-Weltmeister geworden – ist damit der neuerliche Triumph durchaus wieder möglich.

«Es war gutes Skifahren, konnte meine Erkenntnisse umsetzen. Heute konnte ich meine Qualitäten ausspielen. Ich konnte die Enttäuschung vom Samstag gut verarbeiten, ein Bier mit Franjo trinken. Ich bin nur schon nervös, wenn ich zuhause einen Slalom schaue, darum wird das wohl ein strenger Nachmittag.» Marco Odermatt

Die Fahrt von Marco Odermatt. Video: SRF

Zu beachten im Kampf um den Medaillensatz ist noch das sechstklassierte französische Team, bestehend aus Nils Allègre und Clément Noël, das 0,91 Sekunden zurückliegt. Die vier österreichische Duos folgen auf den Positionen 7 bis 10, allerdings bereits mit mehr als 1,2 Sekunden Rückstand.

Die Fahrt von Giovanni Franzoni. Video: SRF

Für Schweiz 4 – mit Abfahrer Stefan Rogentin und Slalom-Fahrer Mathias Iten – liegt nach der Hälfte des Pensums mit Rang 14 und fast zwei Sekunden Rückstand wohl keine Spitzenplatzierung mehr drin.

Der Slalom im Veltlin beginnt um 14.00 Uhr. Gestartet wird in umgekehrter Reihenfolge ab Platz 20. Zu diesem neuen olympischen Alpin-Wettbewerb starteten nur gerade 21 Teams. Italien 4 mit Abfahrer Florian Schieder schied aus. (sda)

Schicke uns deinen Input Damit ist der erste Teil der Team-Kombination zu Ende Die Schweizer Teams liegen auf den Rängen 2, 3 und vier in Lauerposition auf Gold. Um 14 Uhr startet der Slalom. 21 Simen Sellaeg Sellaeg durfte die Spezialabfahrt nicht bestreiten und fährt heute gemeinsam mit Timon Haugan. Schafft er es, den Rückstand unter zwei Sekunden zu halten? Nein. 2,92 Sekunden Rückstand lautet das brutale Fazit für den Youngster. 20 Adrian Sejersted Der Norweger ist aufgrund seiner Schulterverletzugn immer noch deutlich limitiert. Aber wenn er den Rückstand in Grenzen halten kann ist mit Atle Lie McGrath natürlich vieles möglich. Aber der Rückstand wird grösser und grösser. Im Ziel sind es fast zwei Sekunden. Das ist auch für einen Weltklassefahrer wie McGrath eine Herkulesaufgabe. 19 Raphael Haaser Die hinteren Startnummer profitieren auch von etwas mehr Sonne auf der Piste. Dem Duo Haaser/Matt ist von allen Österreichern aber wohl am wenigsten zuzutrauen. Haaser macht das Phasenweise sehr gut, und klassiert sich mitten im österreichischen Päckchen. 18 Stefan Babinsky Nominell ist Babingsky/Gstrein das Österreichs zweitbestes Duo. Kriechmayr und Hemetsberger haben bereits viel Rückstand auf die Spitze. Babinsky fährt da viel überzeugender, aber wie Kreichmayr macht er unten einen grossen Fehler. Mit 1,30 Sekunden reiht er sich direkt hinter seinen Teamkollegen ein. 17 Kyle Negomir Negomir war der beste Amerikaner am Samstag. Aber weil die Amerikaner keinen Slalom-Fahrer nominieren konnten, steht Riesenslalom-Spezialist River Radamus mit ihm am Start. Negomir gelingt der Mittelteil sehr gut, macht danach aber doch noch einen Fehler. Im Ziel ist es Zwischenrang 13 mit 2,19 Sekunden Rückstand, weil die Linie unten gar nicht passt. 16 Elian Lehto Schafft Finnland heute eine Sensation? Wenn Elian Lehto einigermassen mithalten kann, dann hat Eduard Hallberg gute Chancen, eine Medaille zu sichern. Lehto, der im Schweizer Team trainiert, baut aber immer wieder auch einen Drift ein. Der Rückstand wächst und wächst und liegt im Ziel bei 1,71 Sekunden. 15 Mattia Casse Die Ausgangslage für Casse ist insofern schwierig, als sein Slalompartner Tommaso Saccardi noch nie einen Weltcuppunkt gewonnen hat. Er kann nicht mit Franzoni oder den Schweizern mithalten. Im Ziel sind es fast anderthalb Sekunden Rückstand. 14 Franjo von Allmen Und jetzt der Olympiasieger. Ganz oben kassiert er einen heftigen Schlag auf den Aussenski, was viel Zeit kostet. Aber wenn von Allmen etwas kann, dann den Ski laufen lassen. Unten drückt es ihn noch einmal, das Tempo fehlt etwas. Im letzten Sektor wird aus dem Vorsprung noch einmal ein Rückstand. Tanguy Nef gehlt aber trotzdem mit einer guten Ausgangslage in den Slalom 13 Alexis Monney Wie kann Alexis Monney für Daniel Yule vorlegen? Dass es etwas mehr schlägt, sollte ihm eigentlich entgegenkommen. Wie schon am Samstag macht Monney oben schon einen grossen Fehler, die Richtung hat nicht gestimmt. Aber schon am Samstag geling ihm der unterste Streckenteil am besten. Monney holt auf, kommt Franzoni etwas näher. Jaja, er überholt ihn zwischenzeitlich sogar und ist im Ziel nur 17 Hundertstel langsamer als Franzoni. Ohne den Fehler wäre das die klare neue Bestzeit. 12 Dominik Paris Der italienische Silbergewinner von der Abfahrt spannt mit Tommaso Sala zusammen. Im besten Fall fährt Paris also hier schon etwas Vorsprung heraus. Im Mitteiteil gewinnt das ordentlich, er ist quasi gleich schnell wie Franzoni. Kann er unten mit seinem jungen Teamkollegen mithalten? Nicht ganz, er fällt noch hinter Marco Odermatt zurück. 11 Nils Allegre Frankreichs bestes Duo besteht aus Allegre und Slalom-Olympiasieger Clement Noel. Auch hier gilt: Nicht zu viel Zeit verlieren und dann ist im Slalom einiges möglich. Allegre baut aber auch oben schon den einen oder anderen Fehler ein. Der Rückstand wächst kontinuierlich an, und Franzonis bester Sektor folgt noch. Im Ziel sind es neun Zehntel Rückstand für Frankreich. Da sind Allegre/Noel natürlich noch im Rennen. 10 Vincent Kriechmayr Österreichs heissestes Eisen ist das Duo aus Kriechmayr und Manuel Feller. Er kann aber schon oben nicht mit dem Italiener Franzoni mithalten und holt im technischen Mittelteil weniger Zeit auf als Odermatt. Und wir wissen: Ganz unten war Franzoni brutal schnell. Und dort verliert er auch viel Zeit. Im Ziel ist es über eine Sekunde Rückstand auf Franzoni und somit auch viel Rückstand auf Odermatt/Meillard. 9 Giovanni Franzoni Jetzt sehen wir, was Odermatts Zeit wert ist. Abfahrts-Silbergewinner Giovanni Franzoni startet ins Rennen. Sein Partner ist der unberechenbare Alex Vinatzer. Ihm gelingt ein Blitzstart, holt oben drei Zehntel auf Odermatt heraus. Bei der dritten Zwischenzeit ist der Vorsprung allerdings fast wieder weg. Beim San-Pietro-Sprung springt er weit und landet, hart, aber unten passt das Tempo wieder. Er überholt Odermatt und nimmt ihm drei Zehntel ab. 8 Florian Schieder Das vermutlich schwächste italienische Duo besteht aus ihm und den Slalomfahrer Tobias Kastlunger. Der Auftritt dauert leider nicht lange. Schieder verliert bei einem heftigen Schlag den Ski und Stürzt. Er kann den Aufprall in die Netze aber vermeiden und steht sofort wieder auf. 7 Marco Odermatt Jetzt der erste Schweizer. Marco Odermatt möchte nach Rang 4 in der Abfahrt vom Samstag natürlich für Slalom-Weltmeister Loïc Meillard vorlegen. Schon oben ist ersichtlich, dass Odi heute voll angreift. Einmal verdreht es ihn, aber der Ski marschiert. Ja das ist gut, bei der vierten Zwischenzeit sind es schon fast neun Zehntel Vorsprung. Fast eine Sekunde Vorsprung in Ziel, das ist eine erste Marke! 6 Daniel Hemetsberger Österreich schickt sein erstes Pferd ins Rennen. Hemetsberger hat in der Spezialabfahrt überzeugt. Kann er Marco Schwarz für den Slalom eine gute Ausgangslage verschaffen? Nun ja, er fährt hier ordentlich und ohne grosse Fehler und überholt unten Simon Jocher noch. 5 Nils Alphand Zwei legendäre Skifahrer-Söhne treten gemeinsam an. Er greift etwas mehr an als sein Kollege Muzaton, aber bleibt auch nicht ohne Fehler. Auch sein Rückstand wächst schon über eine Sekunde an. Das wird auch für Steven Amiez im Slalom dann eine sehr schwierige Aufgabe. 4 Maxence Muzaton Wenn Muzaton mithalten kann, dann kann der zweifache Slalomsieger Paco Rassat natürlich eine Medaille holen. Muzatons Position ist etwas aufrecht, die Kurven rutscht er teilweise etwas an. Das wächst der Rückstand auf Jocher schon an. Im Ziel reiht er sich hinter Rogentin ein. Mit 1,18 Sekunden Rückstand ist die Hypothek etwas gross. 3 Simon Jocher Wenn Simon Jocher einigermassen mit den besten mithalten kann, kann Linus Strasser im Slalom vielleicht eine Medaille angreifen. Ja Jocher startet jedenfalls deutlich besser als Rogentin. In der Carcentina treibt es ihn etwas nach unten, aber er bleibt auf Zug. Das ist deutlich schneller als Rogentin. Im Ziel ist es eine halbe Sekunde Vorsprung auf den Schweizer. 2 Jan Zabystran Der Tscheche spannt mit Slalomfahrer Mark Muller zusammen. Zabystran leistet sich oben schon einen kleinen Fehler und vermag auch in der Carcentina nicht auf Zug zu fahren. Das Resultat: deutlicher Rückstand auf Rogentin. Im Ziel sind es mehr als zwei Sekunden. 1 Stefan Rogentin Los geht's und gleich startet das erste Schweizer Team. Stefan Rogentin versucht, für Matthias Iten eine möglichst vielversprechende Ausgangslage herauszufahren. Ab und an verschlägt es dem Bündner die Ski, aber insgesamt ist es eine solide Fahrt, in der Carcentina bleibt er hoch, aber investiert auch etwas viel. Das dürfte im Vergleich mit den besten etwas Zeit kosten. Im Ziel ist es – natürlich mit der Nummmer 1 – die neue Bestzeit. Die Spannung steigt

In rund fünf Minuten startet die Team-Kombination der Männer. Stefan Rogentin eröffnet das Rennen, nachdem er in der Spezialabfahrt überhaupt nicht überzeugen konnte. Gelingt es ihm heute besser? Bald wissen wir es. Das sagt Franjo von Allmen vor dem Start:

«Ich habge gut geschlafen, das war wichtig. Denn ich musste etwas aufholen nach dem Sieg am Samstag, ich war doch mit den Serviceleuten noch etwas unterwegs. Der Plan ist genau gleich wie am Samstag, auch wenn die Piste etwas schlagiger geworden ist. Das ist gar nicht so schlecht für mich, es verleitet mich, etwas zentraler über dem Ski zu stehen.» Schöne Erinnerungen aus Saalbach video: srf Wie funktioniert die Team-Kombination? Wir haben den Modus der Team-Kombination in dieser Geschichte vor der letztjährigen Ski-WM in Saalbach schon einmal erklärt. Die Teams sind mittlerweile natürlich andere, aber der Modus ist gleich geblieben. So funktioniert die neue Team-Kombination an der Ski-WM Die Startliste 1 Rogentin/Iten (SUI4)

2 Zabystran/Muller (CZE)

3 Jocher/Strasser (GER)

4 Muzaton/Rassat (FRA2)

5 Alphand/Amiez (FRA3)

6 Hemetsberger/Schwarz (AUT3)

7 Odermatt/Meillard (SUI1)

8 Schieder/Kastlunger (ITA4)

9 Franzoni/Vinatzer (ITA1)

10 Kriechmayr/Feller (AUT1)

11 Allegre/NOel (FRA1)

12 Paris/Sala (ITA2)

13 Money/Yule (SUI3)

14 Von Allmen/Nef (SUI2)

15 Casse/Saccardi (ITA3)

16 Lehto/Hallberg (FIN)

17 Negomir/Radamus (USA)

18 Babinsky/Gstrein (AUT2)

19 Haaser/Matt (AUT4)

20 Sejersted/McGrath (NOR1)

21 Sellaeg/Haugan (NOR2) Die Internationale Konkurrenz



Aussenseiterchancen haben Frankreich (Allegre/Noel und Muzaton/Rassat), sowie norwegen (Sejersted/McGrath).



Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ski Austria Alpin Herren (@ski_austria_alpin_herren)

Die Gegner der Schweizer dürften heute hauptsächlich aus Österreich kommen. Ski Austria stellt mit Kriechmayr/Feller, Babinsky/Gstrein, Hemetsberger/Schwarz und Haaser/Matt vier schlagkräftige Duos. Natürlich muss man auch Italien 1 auf der Rechnung haben, wo Giovanni Franzoni und Alex Vinatzer zusammenspannen. Vinatzer hat allerdings in dieser Saison im Riesenslalom mehr überzeugt als im Slalom.Aussenseiterchancen haben Frankreich (Allegre/Noel und Muzaton/Rassat), sowie norwegen (Sejersted/McGrath). Diese Schweizer Teams stehen am Start Schweiz 1: Marco Odermatt und Loïc Meillard

Schweiz 2: Franjo von Allmen und Tanguy Nef

Schweiz 3: Alexis Monney und Daniel Yule

Schweiz 4: Stefan Rogentin und Matthias Iten



Zumindest drei der vier Schweizer Duos kommen durchaus für eine Medaille infrage. Beim Duo Rogentin/Iten müsste extrem viel zusammenpassen, dass es für Edelmetall reicht. Damit ist auch klar, dass Niels Hintermann bei den Olympischen Spielen nicht zum Einsatz kommt. Der Zürcher wurde nach der Abfahrt auch für die Team-Kombination nicht berücksichtigt. Olympische Premiere für die Team-Kombi

Bei den Alpinen feiert die Team-Kombination am Montag ihre olympische Premiere. Sie besteht aus einer Abfahrt und einem Slalom, jeweils zwei Athleten bilden ein Team. Nach dem Dreifach-Erfolg an der letztjährigen WM gehen die Schweizer Männer mit schönen Erinnerungen in den Wettkampf. Mit von der Partie ist diesmal auch Marco Odermatt, der zusammen mit Loïc Meillard das Schweizer Top-Duo bildet. Odermatt wird die Abfahrt (10.30 Uhr) bestreiten, Meillard den Slalom (14.00 Uhr). Drei weitere Schweizer Teams sind am Start.

Weitere Highlights des heutigen Olympia-Tags: Das wird heute bei Olympia wichtig: Gute Chancen für Schweizer Medaillen

Das Wichtigste in Kürze: