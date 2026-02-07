Von den drei Umgängen kamen zwei Sprünge in die Wertung. Kimura lag nach dem ersten Durchgang in Führung, verzeichnete danach aber einen Sturz. Mit dem letzten Sprung samt der Tageshöchstnote von 90,50 Zählern sicherte er sich verdientermassen Gold. Der Schweizer Jonas Hasler hatte am Donnerstag in der Qualifikation als 24. den Einzug in den Final der Top 12 verpasst. (riz/sda)
Olympiaticker
Doppelsieg für Japans Flugkünstler +++ Schwallers schlagen Tschechien
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina werden am 6. Februar eröffnet. Bis am 22. Februar geht es in 116 Wettkämpfen in 16 Sportarten um Gold, Silber und Bronze.
Schicke uns deinen Input
Doppelsieg für Japans Flugkünstler
Japans Snowboarder feierten einen Doppelsieg im Big-Air-Wettkampf. Kira Kimura sprang am Samstagabend im Snow Park von Livigno zu Olympia-Gold. Der 21-Jährige verwies nach drei Durchgängen mit 179,50 Punkten seinen Teamkollegen Ryoma Kimata, der acht Zähler Rückstand hatte, auf Platz 2. Bronze ging an Su Yiming, den Olympiasieger von Peking. Der Chinese kam auf 168,50 Punkte.
Von den drei Umgängen kamen zwei Sprünge in die Wertung. Kimura lag nach dem ersten Durchgang in Führung, verzeichnete danach aber einen Sturz. Mit dem letzten Sprung samt der Tageshöchstnote von 90,50 Zählern sicherte er sich verdientermassen Gold. Der Schweizer Jonas Hasler hatte am Donnerstag in der Qualifikation als 24. den Einzug in den Final der Top 12 verpasst. (riz/sda)
Von den drei Umgängen kamen zwei Sprünge in die Wertung. Kimura lag nach dem ersten Durchgang in Führung, verzeichnete danach aber einen Sturz. Mit dem letzten Sprung samt der Tageshöchstnote von 90,50 Zählern sicherte er sich verdientermassen Gold. Der Schweizer Jonas Hasler hatte am Donnerstag in der Qualifikation als 24. den Einzug in den Final der Top 12 verpasst. (riz/sda)
Die Partie ist gestartet
Los geht es in Mailand. Es wird eine schwierige Aufgabe für die Schweizerinnen.
Nika Prevc «nur» mit Silber
Zur Olympiasiegerin von der Normalschanze krönte sich in Predazzo überraschend nicht die Slowenin Nika Prevc, sondern die Norwegerin Anna Ström. Bronze ging an Japans Skispringerin Nozomi Maruyama.
1,1 Punkte, umgerechnet ein halber Meter, betrug am Schluss die Differenz. Die Norwegerin hatte damit das Glück auf ihrer Seite und wurde für das Pech der Vorjahre belohnt. Im Dezember 2023 hatte ihr Sturz die Weltcup-Premiere der Frauen auf der Grossschanze in Engelberg überschattet. Sie stürzte damals bei der Landung, blieb kurzzeitig regungslos liegen und erlitt eine Knieverletzung. Und an den Weltmeisterschaften 2023 in Planica und 2025 in Trondheim reichten ihre Leistungen von der Normalschanze jeweils für Bronze, aber nicht für Gold.
Die Schweizerin Sina Arnet erreichte mit Platz 28 ein ordentliches Resultat. Die Zentralschweizerin hatte nach Umgang 1 und dem 23. Zwischenrang mit den Top 20 geliebäugelt. In der Reprise gelang ihr insbesondere die Landung nicht nach Wunsch. (riz/sda)
1,1 Punkte, umgerechnet ein halber Meter, betrug am Schluss die Differenz. Die Norwegerin hatte damit das Glück auf ihrer Seite und wurde für das Pech der Vorjahre belohnt. Im Dezember 2023 hatte ihr Sturz die Weltcup-Premiere der Frauen auf der Grossschanze in Engelberg überschattet. Sie stürzte damals bei der Landung, blieb kurzzeitig regungslos liegen und erlitt eine Knieverletzung. Und an den Weltmeisterschaften 2023 in Planica und 2025 in Trondheim reichten ihre Leistungen von der Normalschanze jeweils für Bronze, aber nicht für Gold.
Die Schweizerin Sina Arnet erreichte mit Platz 28 ein ordentliches Resultat. Die Zentralschweizerin hatte nach Umgang 1 und dem 23. Zwischenrang mit den Top 20 geliebäugelt. In der Reprise gelang ihr insbesondere die Landung nicht nach Wunsch. (riz/sda)
Ehepaar Schwaller bangt um die Playoffs
Das Ehepaar Schwaller kommt am olympischen Mixed-Turnier wieder zu je einem Sieg und einer Niederlage. Auf ein 7:13 gegen Schweden folgt ein 10:3 über Tschechien. Die Niederlage gegen das schwedische Team ärgerte die Schwallers. Denn das Schlussergebnis täuschte: Bis zum sechsten der acht Ends hatten Briar und Yannick Schwaller gegen die Geschwister Isabella und Rasmus Wrana die Partie ausgeglichen gestalten können.
Am Abend gegen das limitierte tschechische Team dominierten Briar und Yannick Schwaller. Sie stahlen im ersten End zwei Steine und sorgten mit einem Viererhaus im fünften End (zum 7:2) und einem Dreierhaus im siebenten End (zum 10:3-Schlussresultat) für klare Verhältnisse.
Mit nunmehr drei Siegen und drei Niederlagen lebt der Medaillentraum für die Schwallers weiter. Nach sechs von neun Vorrundenpartien fehlt dem Schweizer Mixed-Doppel aber ein Sieg zu den Top 4. (riz/sda)
Am Abend gegen das limitierte tschechische Team dominierten Briar und Yannick Schwaller. Sie stahlen im ersten End zwei Steine und sorgten mit einem Viererhaus im fünften End (zum 7:2) und einem Dreierhaus im siebenten End (zum 10:3-Schlussresultat) für klare Verhältnisse.
Mit nunmehr drei Siegen und drei Niederlagen lebt der Medaillentraum für die Schwallers weiter. Nach sechs von neun Vorrundenpartien fehlt dem Schweizer Mixed-Doppel aber ein Sieg zu den Top 4. (riz/sda)
Schweizerinnen möchten Kanada ärgern
Einen Tag nach dem Sieg gegen Tschechien möchte das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Frauen auch gegen Kanada punkten. Die Partie gegen die Titelverteidigerinnen kann live im obenangehängten Stream mitverfolgt werden. Im Ticker wirst du regelmässig über die neuesten Ereignisse informiert. Um 21.10 Uhr startet das Spiel.
Petra Vlohva startet in Cortina
Seit zwei Jahren hat Petra Vlohva kein Rennen mehr bestritten. Dies wird sich am Dienstag ändern, wie die Slowakin auf «Instagram» bekanntgibt. Die Technikerin wird an den Olympischen Spielen in der Team-Kombination und im Slalom an den Start gehen. «Ich kann es kaum erwarten, wieder am Start zu sein und mein Land zu repräsentieren», gibt Vlohva bekannt.
Bei ihrem Heimrennen in Jasna stürzte Vlohva am 20. Januar 2024 und riss sich das Kreuz- und das Innenband im rechten Knie und musste im März 2025 erneut am Knie operiert werden.
Bei ihrem Heimrennen in Jasna stürzte Vlohva am 20. Januar 2024 und riss sich das Kreuz- und das Innenband im rechten Knie und musste im März 2025 erneut am Knie operiert werden.
Die erste Goldmedaille für die Gastgeber
Francesca Lollobrigida sorgt in Mailand für eine Sensation. Die Eisschnellläuferin gewinnt über 3000 m in Olympia-Rekordzeit das erste Gold für die italienischen Gastgeber. Lollobrigidas Sieg entsprach einer Sensation. Die 35-Jährige siegte in 3:54,28 Minuten vor Ragne Wiklund aus Norwegen (3:56,54 Minuten) und der Kanadierin Valérie Maltais (3:56,93 Minuten). Lollobrigida, die Grossnichte der berühmten Schauspielerin Gina Lollobrigida, gewinnt als erste Italienerin Olympia-Gold im Eisschnelllauf. Die Topfavoritin, die Niederländerin Joy Beune, landete auf dem undankbaren 4. Platz.
Die Schweizer Starterin Kaitlyn McGregor überraschte äusserst positiv. Sie lief als Nummer 17 der Bestenliste auf Platz 11. Sie lief so gut, dass sie sich am Ende gar nicht mehr an ihr ganzes Rennen erinnern konnte. Position 11 bezeichnete McGregor als «wahnsinnig». Die Leistung in ihrem allerersten Olympiarennen stimmt sie zuversichtlich für jene Rennen, in denen sie sich mehr ausrechnet. (riz/sda)
Die Schweizer Starterin Kaitlyn McGregor überraschte äusserst positiv. Sie lief als Nummer 17 der Bestenliste auf Platz 11. Sie lief so gut, dass sie sich am Ende gar nicht mehr an ihr ganzes Rennen erinnern konnte. Position 11 bezeichnete McGregor als «wahnsinnig». Die Leistung in ihrem allerersten Olympiarennen stimmt sie zuversichtlich für jene Rennen, in denen sie sich mehr ausrechnet. (riz/sda)
Bundespräsident feiert von Allmen im House of Switzerland
Guy Parmelin hat Abfahrtssieger Franjo von Allmen am Samstag direkt von Mailand aus bejubelt. «Das war einfach Spitze», liess der Bundespräsident auf X verlauten. Er habe die «unglaubliche Leistung» des Berner Oberländers vom House of Switzerland aus mitverfolgt, schrieb der Bundesrat am Samstag und teilte Bilder seines Aufenthalts.
Parmelin nahm am Freitag an der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Mailand teil. Im Rahmen seiner Reise besuchte er zudem italienische Brandopfer von Crans-Montana im Mailänder Niguarda-Spital und traf auf Staatspräsident Sergio Mattarella sowie Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.
Wie die italienische Nachrichtenagentur Adnkronos berichtete, sprach Parmelin auch in diesem Rahmen von Allmens Sieg an: «Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind sehr gut, auch wenn sie sich heute vielleicht wieder etwas angespannt haben, da ein Schweizer zwei Italiener geschlagen hat. Aber das ist bei weitem weniger gravierend als das, was wir in Crans-Montana erlebt haben. Mit Italien haben wir immer gute Beziehungen.» (riz/sda)
Parmelin nahm am Freitag an der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Mailand teil. Im Rahmen seiner Reise besuchte er zudem italienische Brandopfer von Crans-Montana im Mailänder Niguarda-Spital und traf auf Staatspräsident Sergio Mattarella sowie Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.
Wie die italienische Nachrichtenagentur Adnkronos berichtete, sprach Parmelin auch in diesem Rahmen von Allmens Sieg an: «Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind sehr gut, auch wenn sie sich heute vielleicht wieder etwas angespannt haben, da ein Schweizer zwei Italiener geschlagen hat. Aber das ist bei weitem weniger gravierend als das, was wir in Crans-Montana erlebt haben. Mit Italien haben wir immer gute Beziehungen.» (riz/sda)
Was für ein Start 🤩 Erster Tag und schon die erste Goldmedaille!! Herzliche Gratulation an Franjo von Allmen 🥇 Das war einfach Spitze 🙌🏻 Meine Glückwünsche gelten aber auch dem ganzen Team: 3 Schweizer unter den ersten 5. 🇨🇭🇨🇭🇨🇭#MilanoCortina2026@ambasciatasvizz pic.twitter.com/58eQsbpRSt— Guy Parmelin (@ParmelinG) February 7, 2026
Ragettli und Gubser stehen im Final
Andri Ragettli nahm die erste Hürde auf dem Weg zur erhofften ersten Olympia-Medaille. Der Ski Freestyler schaffte in der Qualifikation Slopestyle als Fünfter den Sprung in den Final vom Dienstag. Dem 27-jährigen Bündner blieb das Zittern nach einem starken ersten Durchgang mit 75,00 Punkten und dem 3. Zwischenrang erspart. Im zweiten Umgang kam er zu Fall, was aber weder gesundheitlich noch mit Blick auf die Finalqualifikation Folgen hatte. Es zählt der bessere der beiden Runs.
Bei der Medaillenvergabe mit dabei ist auch Kim Gubser, der den 12. und letzten Startplatz mit 0,07 Punkten Vorsprung holte. Fabian Bösch, der Slopestyle-Weltmeister von 2015, wurde 22. Nils Rhyner musste mit Platz 25 vorliebnehmen. (abu/sda)
Bei der Medaillenvergabe mit dabei ist auch Kim Gubser, der den 12. und letzten Startplatz mit 0,07 Punkten Vorsprung holte. Fabian Bösch, der Slopestyle-Weltmeister von 2015, wurde 22. Nils Rhyner musste mit Platz 25 vorliebnehmen. (abu/sda)
So feuerten Laura Pirovano und Co. Dominik Paris auf dem Weg zu Bronze an
Quando si dice ‘team’ pic.twitter.com/wqt6ypVAh5— Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 7, 2026
Tschechien ohne NHL-Stürmer Zacha
Tschechiens Hockey-Nationalmannschaft muss ohne NHL-Stürmer Pavel Zacha auskommen. Der Spieler der Boston Bruins (37 Punkte in 54 Spielen) verpasst die Olympischen Spiele in Mailand wegen einer Verletzung. Zacha wird durch Filip Chlapik ersetzt, der in der tschechischen Liga bei Sparta Prag spielt und 2022/23 bei Ambri-Piotta unter Vertrag stand. (abu)
A big loss for Czechia 🇨🇿 ahead of the Milan Olympics: Pavel Zacha is out of the tournament with an injury, replaced by Filip Chlapik from the Czech Extraliaga— Chris Johnston (@reporterchris) February 7, 2026
Vonn meldet Ambitionen an, Schweizerinnen weit zurück
Lindsey Vonn scheint bereit, auch mit gerissenem Kreuzband um eine Olympia-Medaille zu kämpfen. Das Abschlusstraining wurde erneut durch schlechte Sicht und Nebel beeinträchtigt und nach 21 Fahrerinnen lange unter- und schliesslich abgebrochen. Lindsey Vonn überzeugte aber mit einer soliden Fahrt auf den 3. Platz – mit nur 37 Hundertsteln Rückstand auf Landsfrau und Weltmeisterin Breezy Johnson.
Auch wenn die Verhältnisse am Sonntag mit prognostiziertem Sonnenschein anders sein dürften und die Trainings wohl nicht sehr grosse Aussagekraft haben, gibt es aus Schweizer Sicht kaum Grund zu Optimismus. Im zweiten und letzten Training war Jasmine Flury zum Zeitpunkt des Abbruchs als Vierzehnte mit 1,5 Sekunden Rückstand die Beste, Malorie Blanc und Corinne Suter klassierten sich mit 2,48 respektive 2,81 Sekunden als Dritt- und Zweitletzte. Janine Schmitt konnte mit Startnummer 24 gar nicht erst starten, für das Rennen am Sonntag sicher ein klarer Nachteil. (abu/sda)
Auch wenn die Verhältnisse am Sonntag mit prognostiziertem Sonnenschein anders sein dürften und die Trainings wohl nicht sehr grosse Aussagekraft haben, gibt es aus Schweizer Sicht kaum Grund zu Optimismus. Im zweiten und letzten Training war Jasmine Flury zum Zeitpunkt des Abbruchs als Vierzehnte mit 1,5 Sekunden Rückstand die Beste, Malorie Blanc und Corinne Suter klassierten sich mit 2,48 respektive 2,81 Sekunden als Dritt- und Zweitletzte. Janine Schmitt konnte mit Startnummer 24 gar nicht erst starten, für das Rennen am Sonntag sicher ein klarer Nachteil. (abu/sda)
Mathilde Gremaud als Qualifikations-Beste in den Final
Mathilde Gremaud gewinnt die Qualifikation im Slopestyle . Die am Sonntag 26-jährig werdende Freiburgerin wurde in dieser Disziplin der Sparte Ski Freestyle Olympiasiegerin. Ebenfalls im Final dabei ist Giulia Tanno. Die Bündnerin, die erstmals an Olympischen Spielen dabei ist, sicherte sich die Qualifikation mit Rang 10. Im ersten Run hatte sie zu den Gestürzten gehört.
Der grosse Pechvogel dieses Vorwettkampfs war Sarah Höfflin. Die Genferin, vor acht Jahren Olympiasiegerin, scheiterte beim ersten Versuch auf kuriose Weise. Sie verlor bei einem Sprung den linken Ski – und stürzte heftig. Den zweiten Run brachte sie ins Ziel, verpasste den Final aber um einen Rang und 16 Hundertstelpunkte. (nih/sda)
Der grosse Pechvogel dieses Vorwettkampfs war Sarah Höfflin. Die Genferin, vor acht Jahren Olympiasiegerin, scheiterte beim ersten Versuch auf kuriose Weise. Sie verlor bei einem Sprung den linken Ski – und stürzte heftig. Den zweiten Run brachte sie ins Ziel, verpasste den Final aber um einen Rang und 16 Hundertstelpunkte. (nih/sda)
Wo Snoop Dogg ausnahmsweise schwer zu finden ist
Snoop Dogg ist in Cortina allgegenwärtig. Zum Teil stiehlt der US-Rapper sogar den Sportlern die Show – zum Beispiel, wenn er im extravaganten «Stars and Stripes»-Outfit beim Mixed-Curling erscheint. Der Sportfan Snoop Dogg ist ein Ehrencaptain des US-Olympiateams. Und anscheinend gibt es einen speziellen Pin des Superstars, einen, dem die Skifahrerinnen Malorie Blanc und Janine Schmitt bis am Freitagabend vergebens nachjagten. Die beiden liefern sich ein kleines teaminternes Duell, wer die meisten bekommt. So omnipräsent Snoop Dogg zu sehen ist, sein Pin scheint eher rar zu sein. (nih/sda)
Spiel der Hockey-Nati gegen Kanada kann stattfinden
Die Schweizer Eishockey-Nati der Frauen kann das für den heutigen Samstagabend um 21.10 Uhr geplante Spiel gegen Kanada bestreiten. Dies teilte Swiss Olympic mit.
An der Eröffnungsfeier am Freitagabend konnte das Team aufgrund eines Norovirus-Falls nicht teilnehmen, doch traten bei den weiteren Spielerinnen keine weiteren Symptome auf. So bestünden «aus medizinischer Sicht keine Einwände gegen die Durchführung der Partie».
Auch die betroffene Spielerin – gemäss Eismeister Zaugg handle es sich um Goalie Andrea Brändli, die beim 4:3-Sieg nach Penaltyschiessen gegen Tschechien nicht mittun konnte – zeige seit Freitagmorgen «keine Anzeichen einer Erkrankung mehr». (nih)
An der Eröffnungsfeier am Freitagabend konnte das Team aufgrund eines Norovirus-Falls nicht teilnehmen, doch traten bei den weiteren Spielerinnen keine weiteren Symptome auf. So bestünden «aus medizinischer Sicht keine Einwände gegen die Durchführung der Partie».
Auch die betroffene Spielerin – gemäss Eismeister Zaugg handle es sich um Goalie Andrea Brändli, die beim 4:3-Sieg nach Penaltyschiessen gegen Tschechien nicht mittun konnte – zeige seit Freitagmorgen «keine Anzeichen einer Erkrankung mehr». (nih)
Deshalb will Odermatt wohl nicht mit von Allmen im Zimmer schlafen
Marco Odermatt und Franjo von Allmen sind bei der Abfahrt am heutigen Samstag die grossen Favoriten. Obwohl sie Konkurrenten sind, verstehen sich die beiden sehr gut – im selben Zimmer sollten sie aber lieber nicht schlafen. Zumindest für Odermatts Wohl. Der erklärte beim Tages-Anzeiger nämlich, dass es ihn nerve, wenn jemand schnarche. Und von Allmen tue dies, wie Odermatt aus Erzählungen weiss. «Mit Franjo war ich noch nie im Zimmer, aber ich habe schon gehört, dass er ziemlich schnarcht», sagte der 28-jährige Nidwaldner.
Bei Rennen sei das kein Problem, da Odermatt da jeweils ein Einzelzimmer habe. Und für ein paar Tage während der Trainings «geht das schon». Vielleicht kommt es also einmal doch noch zum schnellsten Doppelzimmer der Welt.
Bei Rennen sei das kein Problem, da Odermatt da jeweils ein Einzelzimmer habe. Und für ein paar Tage während der Trainings «geht das schon». Vielleicht kommt es also einmal doch noch zum schnellsten Doppelzimmer der Welt.
Hockey-Frauen: Viruserkrankung für Goalie Nummer 1?
Gemäss einer offiziellen Mitteilung ist in der Eishockey-Nati der Frauen in der Nacht auf Freitag «ein positiver Norovirusfall aufgetreten. Das positive Testresultat der Athletin lag erst nach dem Auftaktsieg gegen Tschechien und kurz vor der Eröffnungsfeier vor». Seit Freitagvormittag sei die Spielerin wieder symptomfrei. Als Vorsichtsmassnahme wurde das Team isoliert und nahm nicht an der Eröffnungsfeier teil, keine weitere Spielerin zeigte bisher Symptome.
Um welche Spielerin handelt es sich? Die Antwort hat Nationaltrainer Colin Muller wohl indirekt gegeben. Es dürfte sich um Torhüterin Andrea Brändli (28) handeln. Sie gehört zu den besten Goalies Europas, war aber gegen Tschechien nicht einmal als Nummer 2 auf dem Matchblatt. Saskia Maurer (24) ersetzte sie beim 4:3-Sieg nach Penaltyschiessen grandios. Auf die Frage, warum Andrea Brändli nicht einmal die Nummer zwei war, sagte Colin Muller nach dem Spiel gegen Tschechien kryptisch und ausweichend erst nach mehrmaligen Nachfragen durch zwei Chronisten: «Andrea war heute nicht zu hundert Prozent fit, sie wird aber sicher in einem der nächsten beiden Spiele spielen.» Verletzt sei sie nicht. (kza)
Um welche Spielerin handelt es sich? Die Antwort hat Nationaltrainer Colin Muller wohl indirekt gegeben. Es dürfte sich um Torhüterin Andrea Brändli (28) handeln. Sie gehört zu den besten Goalies Europas, war aber gegen Tschechien nicht einmal als Nummer 2 auf dem Matchblatt. Saskia Maurer (24) ersetzte sie beim 4:3-Sieg nach Penaltyschiessen grandios. Auf die Frage, warum Andrea Brändli nicht einmal die Nummer zwei war, sagte Colin Muller nach dem Spiel gegen Tschechien kryptisch und ausweichend erst nach mehrmaligen Nachfragen durch zwei Chronisten: «Andrea war heute nicht zu hundert Prozent fit, sie wird aber sicher in einem der nächsten beiden Spiele spielen.» Verletzt sei sie nicht. (kza)
Norovirus bei Eishockey-Frauennati
Das Schweizer Eishockey-Nationalteam der Frauen, das mit einem 4:3 nach Penaltyschiessen über Tschechien erfolgreich ins Olympiaturnier gestartet ist, beklagt einen positiven Norovirus-Fall. Deshalb nahmen die Schweizerinnen am Abend nicht an der Eröffnungsfeier in Mailand teil.
Die betroffene Athletin war seit der Ankunft im olympischen Dorf letzten Montag in einem Einzelzimmer untergebracht. Sie wurde vom Team isoliert. Seit Freitagmorgen ist sie wieder symptomfrei.
Schon bei Finnlands Hockey-Frauen sorgte das Norovirus für Ungemach. Das erste Spiel der Finninnen gegen Kanada wurde verschoben, weil 13 Finninnen infiziert waren. (ram/sda)
Die betroffene Athletin war seit der Ankunft im olympischen Dorf letzten Montag in einem Einzelzimmer untergebracht. Sie wurde vom Team isoliert. Seit Freitagmorgen ist sie wieder symptomfrei.
Schon bei Finnlands Hockey-Frauen sorgte das Norovirus für Ungemach. Das erste Spiel der Finninnen gegen Kanada wurde verschoben, weil 13 Finninnen infiziert waren. (ram/sda)
Schweizer müssen in der Abfahrt vorlegen
Am Samstag um 11.30 Uhr steht die Männer-Abfahrt auf dem Programm. Beim ersten grossen Highlight dieser Olympischen Spiele gehen die drei Schweizer von den meistgenannten Favoriten zuerst ins Rennen. Sie kommen gleich im Paket mit den Startnummern 6 (Alexis Monney), 7 (Marco Odermatt) und 8 (Franjo von Allmen).
Ihre Herausforderer folgen kurz darauf. Zu beachten sind bestimmt der Österreicher Vincent Kriechmayr (9) und die beiden Italiener Giovanni Franzoni (11) und Dominik Paris (12). Dem vierten Schweizer, Stefan Rogentin, wurde die Startnummer 20 zugelost. (ram)
Ihre Herausforderer folgen kurz darauf. Zu beachten sind bestimmt der Österreicher Vincent Kriechmayr (9) und die beiden Italiener Giovanni Franzoni (11) und Dominik Paris (12). Dem vierten Schweizer, Stefan Rogentin, wurde die Startnummer 20 zugelost. (ram)